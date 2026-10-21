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Política | Notícia

Lulinha viajou com lobista e amigos em jato, diz revista

Imagens divulgadas pela Veja mostram o filho de Lula com Roberta Luchsinger em viagens e eventos; ambos são investigados pela Polícia Federal.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/10/2026 às 22:39
Lulinha é alvo de três inquéritos da Polícia Federal por tráfico de influência
Lulinha é alvo de três inquéritos da Polícia Federal por tráfico de influência - ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

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Imagens obtidas pela revista Veja mostram que a lobista Roberta Luchsinger viajou na companhia de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma das fotos mostra Lulinha, Roberta e amigos em um jatinho Embraer Praetor 600, cujo modelo novo é avaliado em mais de US$ 20 milhões. Segundo a reportagem, a imagem foi captada durante uma viagem à Finlândia.

Em outro registro, Lulinha, a lobista e um amigo posam em frente à aeronave.

Procurada pela Veja, a defesa de Lulinha negou irregularidades e afirmou que os registros se devem à amizade entre o filho do presidente e a lobista. O Estadão procurou a Presidência da República, que não respondeu até a noite de ontem.

Em outra imagem obtida pela revista, Lulinha e Roberta posam ao lado do empresário Marcelo Checon. Segundo a reportagem, após janeiro de 2023, ao mesmo tempo que Checon estreitava seus laços de amizade com Lulinha e Roberta, uma de suas empresas expandiu o valor dos contratos que detinha com o governo federal.

Em outra imagem, Lulinha aparece em uma festa de réveillon em uma mansão alugada pela lobista.

O filho do presidente posa ao lado de Swedenberger Barbosa, atual chefe adjunto do gabinete pessoal de Lula, e de Marco Aurélio Santana, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula.

No último sábado, em entrevista à CNN, Roberta Luchsinger afirmou que Lulinha se reuniu com diversos ministros. A lobista e o filho do presidente são investigados pela Polícia Federal (PF) por tráfico de influência.

"Vou fazer uma delação premiada porque não serei eu o boi de piranha", disse a lobista na entrevista.

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