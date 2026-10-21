Lula assina tarifa zero e prevê 'mais medidas'

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Presidente e candidato afirmou que se o governo conseguir "equilibrar o fiscal", outras medidas "mais promissoras" poderão ser adotadas.

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A quatro dias do segundo turno e após anunciar um pacote de bondades que já custa R$ 405 bilhões, segundo o Gastômetro, ferramenta do Estadão que acompanha e atualiza as medidas lançadas em ano eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ontem que, se o governo conseguir "equilibrar o fiscal", outras medidas "mais promissoras" poderão ser adotadas.

Lula citou a tarifa zero no transporte público aos fins de semana como uma "experiência rica" nesse sentido, que poderia servir de ponto de partida para outras iniciativas no futuro. "Estamos começando uma experiência rica. Se essas coisas derem certo e a gente conseguir equilibrar o fiscal, podemos tomar outras medidas mais promissoras em um futuro muito próximo", afirmou, em cerimônia no Palácio do Planalto, pouco depois de assinar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a gratuidade no transporte público aos fins de semana.

Conforme o projeto, a gratuidade seria custeada com 26,8% do montante global anual das emendas parlamentares impositivas, individuais e de bancada.

O presidente afirmou que o Orçamento de 2023, elaborado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), estava "quebrado". Disse também que os recursos para áreas prioritárias haviam sido reduzidos para atender ao elevado volume de emendas parlamentares.

"Pegamos um Orçamento quebrado, inexistente. Não tinha dinheiro para Farmácia Popular, para educação e saúde, porque o dinheiro tinha sido colocado à disposição de emenda parlamentar. Acho que os parlamentares, mesmo os que não gostam de nós, hão de convir que é melhor pegar uma parte da emenda e fazer com que o povo tenha um pouco de respeito e dignidade do que ficar gastando da forma que ele bem entende, sem muitas vezes prestar contas", afirmou.

Lula também defendeu o incentivo ao empreendedorismo no País. O candidato à reeleição afirmou que pretende "incentivar a sociedade brasileira a virar empreendedora de fato". A declaração foi uma justificativa para as medidas recentes voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs). Ontem, Lula sancionou lei complementar que amplia o limite de faturamento dos MEIs e perdoa cerca de R$ 12 bilhões em dívidas desses empreendedores.

SIGILOS

A proposta de quebra dos sigilos fiscal e telefônico, apresentada por Lula no debate Band/Estadão, rendeu ontem mais um capítulo na campanha do segundo turno.

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou que "aceita o desafio", mas impôs condições. Entre elas, cobrou a abertura do sigilo telefônico do ex-chefe de gabinete do petista Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, e a divulgação de informações sobre o cartão corporativo da Presidência.

"Não só vou aceitar o desafio como eu vou levar até as últimas consequências", declarou durante encontro com apoiadores em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Ao justificar a exigência sobre Marcola, Flávio afirmou que Lula não utiliza telefone celular e que as ligações destinadas ao presidente passam por pessoas próximas. O ex-chefe de gabinete atuava como um dos contatos de quem buscava falar com o petista

Flávio também exigiu a divulgação de informações sobre o patrimônio da família do presidente, as atividades do Instituto Lula e os registros de visitantes do Palácio da Alvorada.

O senador Camilo Santana (PT-CE), um dos coordenadores da campanha de Lula, disse que o grupo petista "não se opõe a absolutamente nada" do que Flávio propôs.

"O candidato adversário protocolou no TSE, depois de três dias que Lula fez o desafio para que ele pudesse abrir o seu sistema bancário, uma série de condicionantes, uma tentativa de manobra em relação ao que o presidente colocou para mostrar claramente quem é o ladrão e quem não é o ladrão nesse país. E todas as condicionantes que ele colocou, a única resposta que o presidente tem a dizer ao candidato é que não se opõe a absolutamente nada do que ele estava falando", afirmou em entrevista.

Camilo, porém, disse que a campanha de Lula "estranhou" a retirada da empresa Alcazar da lista de pessoas jurídicas cujos sigilos Flávio sugeriu quebrar. A companhia pertence ao advogado Willer Tomaz, amigo do senador. Flávio é apontado em investigação da Polícia Federal como suposto "usuário master" da conta da empresa.