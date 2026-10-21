Aliados de Flávio Bolsonaro levam agro, indústria e comércio ao Recife para conquistar votos em Pernambuco na reta final do segundo turno

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Caravana Muda Brasil reúne setor produtivo e parlamentares e aposta em mobilização e agenda econômica para reduzir a vantagem de Lula no estado

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Aliados de Flávio Bolsonaro desembarcaram nesta quarta-feira (21) no Recife com um objetivo claro, conquistar votos em Pernambuco a quatro dias do segundo turno. O ato da Caravana Muda Brasil reuniu representantes da agropecuária, da indústria, do comércio, dos serviços e do turismo, e teve como recado central que a eleição é acirrada, que nada está ganho e que cada voto conta até o último dia.

Promovida pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), presidida pelo deputado federal Pedro Lupion, a caravana passa por cinco capitais entre 20 e 22 de outubro. No Recife, o encontro foi no Mar Hotel Conventions e teve a presença de parlamentares, ex-ministros e entidades como o Sindaçúcar e Fecomércio além de representantes do turismo e de agências de viagem.

Disputa acirrada

A escolha de Pernambuco tem uma razão eleitoral. O estado é a terra do presidente Lula, que teve 63,45% dos votos no primeiro turno, cerca de 3,5 milhões, contra 31,03% de Flávio, cerca de 1,7 milhão. É nessa diferença que os aliados do candidato querem mexer.

“Essa eleição é muito disputada, é voto a voto. Se a gente tiver 100 mil, 200 mil, 1 milhão, é ótimo. Ainda tem espaço, sim, nós temos quatro dias para as eleições. Tá na hora de chamar os indecisos, aqueles que estão um pouco sem vontade de votar, e virar uns votos ainda. Eu acho que o Flávio é o que vai virar a chave do Brasil. E vale o convencimento”, afirma a senadora Tereza Cristina, vice-presidente da FPA no Senado, que aposta no eleitor indeciso e em quem pensa em ficar em casa.

A meta dela é encolher a vantagem do adversário. Ao lembrar que o outro lado teve 63% dos votos, a senadora pede aos pernambucanos que ajudem a “diminuir um pouquinho” esse número.

Lupion faz a mesma conta. O presidente da FPA lembra que o primeiro turno deixou “praticamente 1 milhão e 800 mil votos” de distância entre os dois candidatos e garante que, “aqui em Pernambuco, dá para diminuir a diferença”.

O deputado federal Mendonça Filho (PL-PE), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, abre o encontro da Caravana Muda Brasil - Ulisberg Alves/Divulgação

Já o deputado federal Mendonça Filho (PL-PE), coordenador da campanha de Flávio no estado, descreve uma reta final pesada, com ataques de lado a lado. “É uma campanha bastante dura, bastante acirrada, com jogo bem duro nessa reta final. Principalmente nas últimas semanas, a enxurrada de fake news, de mentiras que foram propagadas não foi pouca. O jogo que está sendo jogado é de um adversário que tenta vencer a eleição de todo jeito”, avalia.

Setor produtivo

Os organizadores da caravana chamaram empresários do comércio, da indústria, dos transportes e dos serviços, e os veem como multiplicadores do voto entre funcionários, clientes e familiares.

“Não estamos falando só com o agro, não só dentro da nossa bolha, pelo contrário. A gente pediu para chamar o pessoal do comércio, da indústria, dos transportes, dos serviços, para mostrar a importância de cada um de vocês. Cada um que é formador de opinião, que gera emprego, que gera renda, que paga imposto, tem influência sobre as pessoas e pode convencer 1, 2, 3, 4, 5 votos”, explica Lupion.

Mendonça Filho também quis ampliar o alcance do ato. Ele aposta em um debate que contemple o ambiente do setor produtivo “como um todo”, sem se restringir a quem vive do campo.

“Entre as características dos governos petistas está a tradição de atrapalhar o ambiente de negócios. O governo atual, especialmente, dificultou muito e dificulta bastante a vida de quem produz e de quem trabalha. Um aumento continuado de impostos, quase nenhum investimento na área de infraestrutura”, critica o deputado.

O presidente do PL em Pernambuco, deputado federal Anderson Ferreira, vê na caravana um reforço para a militância e para o setor produtivo. Segundo ele, “estamos unidos para mudar o Brasil”, e a força vem de todo o país, mas “Pernambuco vai fazer a grande diferença dessa eleição”.

Mobilização final

Lupion conta que o grupo cruzou o país em dois dias, de Belo Horizonte a São Luís, até chegar ao Recife, sempre com o mesmo alerta de que ganhar o primeiro turno “não é vencer as eleições”. Para ele, é só a primeira etapa da corrida.

“Se convençam disso, tem só quatro dias para as eleições, é pouco. Vai buscar o avô, a tia, o amigo que está desestimulado, que não quer votar. Tem poucos indecisos, mas ainda tem”, orienta Tereza Cristina.

A senadora explica que a FPA decidiu não ficar nos estados onde Flávio venceu no primeiro turno, como Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás, e resolveu “arregaçar a manga” fora de casa.

“Conversem, busquem o voto, mandem uma mensagem, entrem numa rede social, convençam as pessoas através de fatos, através de números. Para isso a gente precisa de dedicação, trabalho, suor, sola de sapato, saliva, muito celular”, convoca o presidente da FPA.

Tereza Cristina cobra ainda empenho dos pernambucanos e lamenta que o estado não tenha eleito Mendonça Filho para o Senado. Ela atribui o resultado a “um pouquinho” de falta de trabalho e de empenho de cada um.

Sobre o debate de sexta-feira, a senadora diz que Flávio a convidou por telefone na terça-feira (20), que ele se prepara e que ela acredita na presença dele.

Agenda final

A mobilização segue nas ruas até a sexta-feira, conforme a programação divulgada pela coordenação estadual da campanha. Na quinta-feira (22), o Bloquinho 22 sai às 19h22 da Pracinha de Boa Viagem, no Recife, em caminhada até o Parque Dona Lindu, com participação anunciada dos parlamentares Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanato (PL-SP).

Na sexta-feira (23), a campanha faz carreatas em Jaboatão dos Guararapes, com participação anunciada de Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio, e também em Triunfo, no Sertão, e em Barreiros, na Mata Sul. Os horários e os trajetos não foram divulgados.

Pauta regional

Para conquistar o eleitor nordestino, os aliados de Flávio apostam em temas econômicos e em promessas de revisão de medidas do governo atual. A reforma tributária ganhou destaque, e Mendonça Filho foi quem mais se deteve no assunto.

“A reforma tributária foi tocada a toque de caixa, com uma discussão muito limitada. Ninguém é contra o IVA, mas tem que se considerar aspectos regionais e os incentivos que foram determinantes para o Nordeste gerar empregos em vários segmentos, principalmente na indústria”, sustenta o coordenador da campanha.

Ele projeta que a candidatura de Flávio representa uma “virada de chave” na segurança jurídica e no equilíbrio das contas públicas, o que atinge o setor produtivo e toda a sociedade. “A primeira grande missão do governo Flávio certamente será reequilibrar as contas públicas, refletindo diretamente no ambiente de negócios”, completa.

Lupion leva o debate para o custo do dinheiro. Com juros altos, inflação crescente e crédito escasso, descreve o deputado, “produzir fica praticamente impossível”.

Tereza Cristina afirma que Flávio assumiu o compromisso de rever o texto da reforma e que já existe equipe estudando o tema. Ela também defende menos burocracia e resume que “o Nordeste está pronto para crescer, só precisa ser priorizado”.

A estátua de Dona Lindu, mãe de Lula, no parque que leva o nome dela, no Recife, serviu de mote para o ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto tocar o eleitor local.

“Quantas Donas Lindus existem hoje aqui que têm que ir para São Paulo porque não têm oportunidade de emprego?”, indaga, sob aplausos.

“A eleição não tá ganha. Eu sou nordestino, eu sei o que é isso. Mas a gente tem uma grande oportunidade de recolocar o Brasil nos trilhos”, conclui Gilson Machado.