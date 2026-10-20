TSE reforça alerta para eleitores conferirem local de votação antes do 2º turno

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Mudanças ainda podem ocorrer até domingo (25), dia da votação; consulta deve ser feita nos canais oficiais da Justiça Eleitoral

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Os eleitores devem consultar o local de votação antes de sair de casa para votar no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo (25). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforça a recomendação porque ainda podem ocorrer mudanças nos endereços das seções eleitorais, inclusive no dia do pleito.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelos portais oficiais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

As alterações ocorrem quando os locais inicialmente previstos apresentam problemas que impedem ou dificultam a votação. Entre os motivos estão estragos causados por chuvas fortes, falhas na infraestrutura dos prédios, necessidade de melhorias de acessibilidade e questões de segurança pública.

Para evitar deslocamentos desnecessários e garantir tempo para chegar ao endereço correto, a recomendação é conferir o local de votação com antecedência e repetir a consulta no domingo, antes de sair de casa.

A orientação também vale para quem solicitou a transferência temporária do local de votação.

Como consultar o local de votação

A consulta pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo e-Título, disponível para celulares Android e iOS. Após acessar o aplicativo com os dados pessoais, o eleitor deve selecionar a opção “Onde votar” para conferir o endereço, a zona e a seção eleitoral.

Outra alternativa é o Autoatendimento Eleitoral do TSE, que também pode ser acessado pelos portais dos TREs. A ferramenta permite consultar o local de votação e acessar outros serviços eleitorais.

O eleitor também pode recorrer ao assistente virtual ChatVote, disponível no portal do TSE, pelo ícone localizado no canto inferior direito da página e pelo aplicativo e-Título.

A Justiça Eleitoral recomenda que as informações sejam verificadas exclusivamente nos canais oficiais. Mensagens compartilhadas em grupos de WhatsApp e nas redes sociais podem conter links não confiáveis sobre os endereços de votação.

O local de votação pode ser consultado no aplicativo e-Título, na opção "Onde votar", e no Autoatendimento Eleitoral, disponível nos portais do TSE e dos TREs. A recomendação é verificar o endereço atualizado antes de sair de casa. - NE10

Por que os locais de votação estão mudando?

As mudanças são decididas pelas próprias zonas eleitorais, responsáveis por avaliar as condições dos imóveis e as necessidades de cada localidade. O TSE esclarece que não determina essas alterações de forma centralizada.

“Essas decisões são tomadas no âmbito das próprias zonas eleitorais, que conhecem as peculiaridades de cada localidade, avaliam as condições dos imóveis e adotam as providências necessárias, observadas as normas da Justiça Eleitoral”, informou o tribunal à Agência Senado.

Em nota conjunta, os presidentes dos 27 TREs afirmaram que as mudanças ocorrem apenas quando são consideradas necessárias. Os motivos incluem situações climáticas extremas, problemas estruturais identificados nos prédios utilizados para votação e questões de segurança pública.

Uma resolução do TSE que disciplina os atos gerais das eleições de 2026 não estabelece uma data-limite para essas alterações. Segundo o tribunal, mudanças podem ocorrer até o dia da votação, em último caso.

Por isso, mesmo quem já consultou o endereço deve verificar novamente a informação no domingo (25). Os TREs também se comprometeram a divulgar eventuais modificações por todos os meios de comunicação disponíveis até o dia do segundo turno.

Eleitores vão às urnas neste domingo (25) para o segundo turno das eleições de 2026. Antes de sair de casa, é importante conferir o local de votação nos canais oficiais da Justiça Eleitoral, já que algumas seções eleitorais tiveram seus endereços alterados. - EVARISTO SA / AFP

Número de seções alteradas foi revisado

Os números divulgados pela Justiça Eleitoral variaram nos últimos dias, o que gerou dúvidas entre os eleitores. Inicialmente, o TSE informou que cerca de 4,3 mil seções eleitorais precisariam funcionar em outros locais no segundo turno.

Parte dessa diferença ocorreu porque o sistema do tribunal contabilizou situações em que os registros indicavam mudanças, embora o endereço da seção permanecesse o mesmo do primeiro turno. A inconsistência foi apontada pelo g1.

Além disso, locais de votação utilizados provisoriamente no primeiro turno ainda estavam sendo avaliados pelas zonas eleitorais para definir se seriam mantidos ou alterados.

Na segunda-feira (19), os números divulgados já eram menores. Na terça-feira (20), segundo informações encaminhadas pelo TSE à Agência Senado, havia 441 seções eleitorais distribuídas por 142 locais de votação com alterações registradas. O tribunal ressaltou, porém, que os dados ainda poderiam mudar.

“Os números estão sendo atualizados à medida que as zonas eleitorais concluem os registros e ajustes necessários nos sistemas da Justiça Eleitoral”, informou o TSE.

Diante das divergências, alguns TREs também passaram a divulgar levantamentos próprios para esclarecer quais endereços foram efetivamente modificados.

No Paraná, por exemplo, enquanto o sistema do TSE apontava alterações em 61 locais de votação de 48 municípios, o levantamento do TRE-PR identificou mudanças em oito locais, distribuídos por sete municípios.

Diante da possibilidade de novas alterações, a recomendação é conferir novamente o local de votação nos canais oficiais da Justiça Eleitoral antes de sair de casa, mesmo que o endereço tenha sido o mesmo no primeiro turno.

A consulta atualizada ajuda a evitar contratempos e permite que os eleitores planejem o deslocamento até a seção eleitoral correta.

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