Senadora Tereza Cristina participa de evento pro-Flávio Bolsonaro no Recife
Caravana Muda Brasil 22 reúne nesta quarta-feira, no Mar Hotel, representantes dos setores produtivos para debater o desenvolvimento econômico do País
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A senadora Tereza Cristina (PP-MS) participa, nesta quarta-feira (21), do evento 'Caravana Muda Brasil 22', que será realizado às 9h, no Mar Hotel, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A agenda pro-Flávio Bolsonaro reunirá representantes dos setores produtivos e da sociedade civil para debater desenvolvimento econômico, segurança e oportunidades para o Brasil.
"Acreditamos em um projeto alinhado às prioridades do setor produtivo: estabilidade, previsibilidade e segurança para quem trabalha e produz. Nós vamos continuar na luta e apoiando Flávio Bolsonaro. Entreguei a ele uma carta de apoio da nossa forte Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne centenas de deputados e senadores. Vamos em frente sem desanimar e renovar a esperança no futuro do nosso Brasil", declarou Tereza Cristina.
Além da ex-ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, também participam do evento o deputado federal Pedro Lupion (Republicanos), presidente da FPA; o deputado federal, Evair Vieira (Republicanos), vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara; a deputada federal Marussa Boldrin (Republicanos) e o deputado federal Mendonça Filho (PL), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco.
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Peça chave no possível governo de Flávio Bolsonaro
Considerada, nos bastidores políticos, como uma peça chave num possível governo de Flávio Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina chegou a ser especulada como possível candidata a vice-presidente na chapa do senador do PL, mas viu a vaga sendo ocupada por Alfredo Gaspar (PL-AL).
Mesmo não sendo a escolhida à vice, Tereza Cristina segue sendo muito influente dentro da campanha de Flávio Bolsonaro, principalmente junto a empresário e representantes do agronegócio - setor que apoia a candidatura do filho de Jair Bolsonaro.
Com o Senado Federal, a partir de 2027, sendo dominado pela direita - só do PL, maior bancada, serão 28 senadores -, a senadora Tereza Cristina (PP) já declarou publicamente o seu desejo de se tornar a primeira mulher a presidir o Senado, e, para isso, pretende contar com o apoio do Partido Liberal para ser eleita.