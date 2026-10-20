Senadora Tereza Cristina participa de evento pro-Flávio Bolsonaro no Recife

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Caravana Muda Brasil 22 reúne nesta quarta-feira, no Mar Hotel, representantes dos setores produtivos para debater o desenvolvimento econômico do País

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A senadora Tereza Cristina (PP-MS) participa, nesta quarta-feira (21), do evento 'Caravana Muda Brasil 22', que será realizado às 9h, no Mar Hotel, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A agenda pro-Flávio Bolsonaro reunirá representantes dos setores produtivos e da sociedade civil para debater desenvolvimento econômico, segurança e oportunidades para o Brasil.

"Acreditamos em um projeto alinhado às prioridades do setor produtivo: estabilidade, previsibilidade e segurança para quem trabalha e produz. Nós vamos continuar na luta e apoiando Flávio Bolsonaro. Entreguei a ele uma carta de apoio da nossa forte Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne centenas de deputados e senadores. Vamos em frente sem desanimar e renovar a esperança no futuro do nosso Brasil", declarou Tereza Cristina.

Além da ex-ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, também participam do evento o deputado federal Pedro Lupion (Republicanos), presidente da FPA; o deputado federal, Evair Vieira (Republicanos), vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara; a deputada federal Marussa Boldrin (Republicanos) e o deputado federal Mendonça Filho (PL), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco.

Peça chave no possível governo de Flávio Bolsonaro

Considerada, nos bastidores políticos, como uma peça chave num possível governo de Flávio Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina chegou a ser especulada como possível candidata a vice-presidente na chapa do senador do PL, mas viu a vaga sendo ocupada por Alfredo Gaspar (PL-AL).

Mesmo não sendo a escolhida à vice, Tereza Cristina segue sendo muito influente dentro da campanha de Flávio Bolsonaro, principalmente junto a empresário e representantes do agronegócio - setor que apoia a candidatura do filho de Jair Bolsonaro.

Com o Senado Federal, a partir de 2027, sendo dominado pela direita - só do PL, maior bancada, serão 28 senadores -, a senadora Tereza Cristina (PP) já declarou publicamente o seu desejo de se tornar a primeira mulher a presidir o Senado, e, para isso, pretende contar com o apoio do Partido Liberal para ser eleita.