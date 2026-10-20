Meta diz ao TSE que cumpriu decisões para garantir igualdade entre campanhas de Lula e Flávio
Empresa afirma que adotou medidas para assegurar tratamento isonômico nas plataformas, após cobranças da Justiça Eleitoral
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A Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (20), que cumpriu as determinações da Corte para garantir igualdade no tratamento de conteúdos políticos e na veiculação de anúncios eleitorais durante o segundo turno da eleição presidencial.
Em manifestação encaminhada ao tribunal, a empresa declarou que uma documentação técnica apresentada no processo comprova a adoção de mecanismos para assegurar tratamento igualitário às campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).
No documento, a Meta também negou ter agido com negligência ou resistido ao cumprimento das ordens judiciais. A manifestação foi apresentada após o ministro Marco Aurélio Bellizze determinar, na segunda-feira (19), que a companhia detalhasse, em até 24 horas, as providências adotadas para garantir a isonomia entre os candidatos.
A decisão mais recente ocorreu após a empresa não apresentar, no prazo inicial de 72 horas, todas as informações solicitadas pela Justiça Eleitoral. Em caso de descumprimento, a multa diária foi elevada de R$ 500 mil para R$ 1 milhão.
Meta admite possibilidade de falhas
Além da manifestação enviada ao TSE, a empresa publicou um posicionamento no qual reconheceu que podem ocorrer erros na aplicação das medidas determinadas pela Justiça, incluindo o bloqueio indevido de anúncios de anunciantes autorizados.
A companhia afirmou que informou o tribunal sobre essa possibilidade e que pretende trabalhar com a Justiça Eleitoral e as equipes de campanha para corrigir eventuais problemas.
A Meta também esclareceu que as restrições determinadas pelo TSE afetam anúncios pagos sobre eleições, política e temas sociais, mas não impedem publicações orgânicas nem discussões sobre esses assuntos nas plataformas.
Segundo a empresa, a determinação judicial levou à suspensão temporária de anúncios de entidades governamentais e outras organizações, incluindo ONGs, veículos de imprensa e grupos que promovem campanhas sobre temas sociais, entre 19 e 25 de outubro.
Campanhas de Lula e Flávio alegam prejuízos
A cobrança do TSE teve origem em reclamações apresentadas pelas duas candidaturas à Presidência. Em 15 de outubro, a Corte determinou que a Meta não interferisse na distribuição de conteúdos político-eleitorais relacionados a Lula ou Flávio Bolsonaro.
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A decisão atendeu inicialmente a um pedido da coligação que apoia Lula, que acusou a plataforma de reduzir sistematicamente a entrega de publicações da campanha petista.
A equipe também apontou possíveis diferenças no funcionamento de ferramentas de inteligência artificial da empresa, alegando que comandos para gerar imagens de Flávio eram aceitos, enquanto solicitações semelhantes envolvendo Lula eram recusadas.
A representação mencionou ainda o alcance de publicações de perfis ligados à candidatura adversária, incluindo o do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e questionou se os números de visualizações observados eram compatíveis com os parâmetros usuais da plataforma.
Flávio Bolsonaro também acionou o TSE, alegando que conteúdos de sua campanha foram prejudicados pela Meta. A disputa levou a Justiça Eleitoral a exigir informações sobre o funcionamento dos sistemas de recomendação, o alcance dos anúncios das candidaturas e a aplicação de critérios iguais às duas campanhas.
TSE também restringe publicações de Nikolas e Marçal
Na segunda-feira (19), o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, proibiu o deputado Nikolas Ferreira e o influenciador Pablo Marçal – ligados a campanha de Flávio – de republicarem conteúdos cuja remoção já havia sido determinada pelo TSE.
A decisão também ordenou que a Meta e a plataforma X suspendam o impulsionamento pago de publicações das contas dos dois até o fim do segundo turno, em 25 de outubro.
A multa por descumprimento foi fixada em R$ 50 mil por publicação. A restrição abrange conteúdos substancialmente idênticos aos materiais vetados, ainda que sejam publicados em versões diferentes.
As plataformas também estão proibidas de conceder tratamento privilegiado aos perfis na distribuição de propaganda eleitoral.
Regras para garantir isonomia
Entre as medidas determinadas pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, em 15 de outubro, estão a proibição de reduzir a distribuição, retirar recomendações ou restringir buscas de conteúdos político-eleitorais relacionados a qualquer uma das candidaturas à Presidência.
A decisão também estabeleceu regras para limitar a exclusão de sistemas de recomendação aos perfis oficiais das campanhas, além de determinar restrições às contas de anúncios das candidaturas.
Outro ponto é a exigência de que a Meta AI, ferramenta de inteligência artificial da empresa, aplique critérios idênticos aos dois candidatos.
Ao cobrar explicações da companhia, Bellizze solicitou informações sobre o funcionamento dos sistemas de recomendação, o alcance dos anúncios eleitorais, eventuais investigações sobre redes de perfis inautênticos e a identificação de conteúdos produzidos ou alterados artificialmente.
Após as primeiras reclamações, a Meta afirmou ter proibido temporariamente a recomendação de candidatos e a geração de imagens deles por meio de suas ferramentas de inteligência artificial.
A empresa também declarou ter adotado medidas adicionais para impedir a criação de imagens a partir de comandos que utilizem apenas o primeiro nome dos presidenciáveis ou seus números nas urnas.