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Política | Notícia

Flávio promete volta de benefício criado na pandemia

Candidato do PL acenou à classe artística e ao setor de eventos ao dizer que iria ressuscitar a política de renúncia fiscal do Perse

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/10/2026 às 22:38 | Atualizado em 20/10/2026 às 22:38
Flávio Bolsonaro (PL) em sabatina da TV Globo
Flávio Bolsonaro (PL) em sabatina da TV Globo - Reprodução/TV Globo

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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro (RJ), prometeu ontem ressuscitar a política de renúncia fiscal do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), em um aceno à classe artística e ao setor de eventos.

"Vou restabelecer o Perse para todos os setores de eventos culturais, shows e turismo, que hoje estão sufocados. Vou salvar o setor de shows, porque onde tem eventos, o comércio vende mais, o taxista e o Uber faturam, os pequenos artistas prosperam e a economia gira", declarou o senador, em um vídeo postado nas redes sociais.

Criado em 2020 para mitigar os efeitos da pandemia em empresas de eventos, bares e restaurantes, o benefício foi sancionado em 2021, sob resistência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Empresas habilitadas deixavam de recolher PIS, Cofins, IRPJ e CSLL.

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