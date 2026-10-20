Flávio Bolsonaro promete dialogar com Raquel Lyra para discutir demandas de Pernambuco
Em vídeo, o candidato à presidência da República anunciou que está com os pernambucanos independentemente da escolha partidária que fizerem
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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) mandou um recado para o povo pernambucano e afirmou que pretende dialogar com a governadora Raquel Lyra (PSD) para discutir demandas do estado, independentemente de posicionamento político dela nas eleições de 2026.
A declaração foi feita em um vídeo gravado com a participação de Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro e eleito deputado federal por Pernambuco pelo Podemos.
Na gravação, Flávio faz referência à decisão de Raquel de não declarar apoio a nenhum dos candidatos à Presidência, tanto no primeiro quanto no segundo turno.
"Não é porque a governadora Raquel Lyra não me apoiou no primeiro turno que eu não vou dar atenção aos problemas dos pernambucanos. Pelo contrário, eu vou sentar com a governadora e ver como ajudar o povo pernambucano", declarou.
Ele finaliza falando sobre qual será a forma de governo dele: "É assim que eu vou governar, olhando para a frente, priorizando o mais importante nesse país. Sabe o que que é? É você".
No mesmo vídeo, Gilson Machado relembrou parcerias estabelecidas durante o governo Jair Bolsonaro, quando Raquel Lyra era prefeita de Caruaru, no Agreste pernambucano: "Nós fizemos várias parcerias para Caruaru quando ela era prefeita".
Campanha de Flávio em Pernambuco
A mobilização em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro em Pernambuco também envolve espaços ligados a representantes do bolsonarismo no estado.
A distribuição de material de campanha e a realização de adesivaços estão ocorrendo no imóvel onde funcionou o comitê de Raquel Lyra, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O local fica ao lado do comitê de Gilson Machado, que permanece aberto como ponto de apoio à campanha do candidato do PL.
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Na próxima quinta-feira (22), será realizado o "Bloquinho 22", carreata com a participação dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Thiago Medina (PL-PE) e Lucas Pavanato (PL-SP). A concentração está prevista para a Pracinha de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Outros aliados de Flávio também são esperados, entre eles o deputado estadual Gilson Machado Filho (PL), Mendonça Filho (PL) e Anderson Ferreira (PL).
Na sexta-feira (23), o candidato a vice-presidente na chapa, Alfredo Gaspar, participará de uma carreata em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A programação também prevê mobilizações em outros municípios, incluindo Triunfo, no Sertão, e Barreiros, na Mata Sul.
No sábado (24), véspera da votação, as atividades de campanha continuarão dentro do horário permitido pela legislação eleitoral. Mendonça Filho participará de carreatas nas zonas Norte e Sul do Recife, além de compromissos em Igarassu, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru.