fechar
Política | Notícia

Especialistas apontam lições da esquerda de outros Países que Lula não aproveitou no Brasil

Lula muda estratégia após ficar atrás de Flávio Bolsonaro no 1º turno e pode ter deixado de lado tendências usadas pela esquerda no exterior

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/10/2026 às 11:08
Candidato à reeleição, Lula (PT), durante fala no debate da Band
Candidato à reeleição, Lula (PT), durante fala no debate da Band - Eduardo Carmim/Agência O Dia

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Após ficar atrás de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da disputa pela Presidência da República por mais de 2 milhões de votos, Lula (PT) promoveu mudanças claras na campanha.

Na comunicação pelas redes sociais, passou a utilizar mais vídeos selfie, sem muita produção, a exemplo do que tem feito o rival. Em termos de pautas políticas, subiu o tom na questão da segurança pública, defendendo inclusive a redução da maioridade penal para crimes hediondos.

O tempo para que as alterações possam surtir efeito, porém, é curto. E, ao olhar para outros países nos quais a esquerda venceu eleições recentes ou tem demonstrado crescimento, cientistas políticos sugerem que o petista pode ter deixado escapar algumas tendências úteis à conjuntura brasileira.

Leia Também

O sucesso de Claudia Sheinbaum no México

Claudia Sheinbaum venceu as eleições gerais do México em 2024, sucedendo a Andrés Manuel López Obrador. Além de herdar na campanha a alta aprovação deixada pelo antecessor, ela tinha um trunfo importante: a melhoria da segurança pública na Cidade do México.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sheinbaum governou a capital entre 2018 e 2023 e apostou no investimento em inteligência e cooperação policial. Entre dezembro de 2018 e março de 2022, o número de homicídios na metrópole caiu 49% segundo o Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Nesse contexto, o professor Leonardo Paz Neves, pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas (FGV), destacou o papel da segurança pública na ascensão da presidente mexicana e na sua popularidade, que atingiu 70% em setembro, de acordo com o jornal El Financiero.

"No México, o governo federal é responsabilizado pela segurança, mas consegue responder na ponta da linha. Ela (Sheinbaum) conseguiu fazer uma boa política de segurança para a Cidade do México e depois replicá-la no país. Diz que investiu muito em inteligência, prevenção de crimes e algumas operações mais duras", explicou o cientista político.

Contudo, a ressalva feita por Neves sobre as diferenças nas estruturas policiais do México e do Brasil é importante.

Em 2019, López Obrador criou a Guarda Nacional, tendo o combate ao narcotráfico como uma das principais motivações. A instituição comandada pela Secretaria de Defesa Nacional (SEDENA) é militarizada e realiza policiamento ostensivo nacionalmente.

No Brasil, a segurança é vista como um ponto fraco da gestão petista, mas a Polícia Federal tem uma atuação mais restrita, focada em investigação de crimes específicos.

Nesse cenário, a segurança no dia a dia da população depende predominantemente da Polícia Civil e da Polícia Militar, ambas sob ordens dos governos estaduais.

Frente Ampla uruguaia mostra força e diálogo para além do próprio nome

Lula venceu o pleito de 2022 sob o discurso de mobilizar uma frente ampla brasileira contra a reeleição de Jair Bolsonaro. Trouxe Geraldo Alckmin (PSD), um adversário de outros tempos, para o posto de vice-presidente.

À época, o veterano também angariou apoio de Simone Tebet (PSD), que concorreu à Presidência pelo MDB. Ela endossou a candidatura petista no segundo turno e, posteriormente, ocupou o cargo de Ministra do Planejamento e Orçamento por mais de três anos.

Ainda assim, na visão de Leandro Consentino, professor do Insper e cientista político, faltou ao presidente brasileiro investir efetivamente na participação de mais partidos durante sua administração.

Ele utilizou a vitória de Yamandú Orsi nas eleições do Uruguai, em 2024, para destacar a força do discurso de frente ampla como estratégia de campanha.

"O Uruguai pode ser um caso importante para olhar no que diz respeito a formar uma frente ampla de verdade. Acho que o Lula pecou muito em acenar com isso em 2022 e não cumprir essa promessa de um governo de frente ampla", afirmou Consentino.

Segundo o especialista, Orsi - filiado ao partido Frente Ampla - tirou do discurso e colocou em prática a ideia que dá nome à legenda. Na sua visão, porém, Lula não consegue replicar a tática por não ter entregado o que se esperava no atual mandato.

"Acho que o Yamandú fez de forma efetiva no Uruguai esse movimento que o Lula poderia ter construído. E aí, se ele (Lula) construísse isso, estaria numa situação muito mais confortável do que está hoje", explicou.

As novas lideranças de esquerda nos EUA

Nos Estados Unidos, enquanto a aprovação do presidente Donald Trump atinge mínimas históricas, novos rostos ganham popularidade na oposição. São os casos, por exemplo, de Alexandria Ocasio-Cortez (parlamentar da Câmara dos Representantes por Nova Iorque), Josh Shapiro (governador da Pensilvânia) e Zohran Mamdani (prefeito de Nova Iorque).

Para Neves, a ascensão dessas figuras do Partido Democrata, especialmente as mais jovens como Cortez e Mamdani, está intimamente ligada à renovação do grupo político.

Frutos de outra geração, esses personagens estariam ligados a ideias e formas de comunicação mais modernas em relação a democratas veteranos que, assim como o lulopetismo, esbarrariam em valores e soluções de outros tempos.

"O PT tem dificuldade de lidar com essa nova economia digital, por exemplo. Eles não conseguem oferecer uma solução trabalhista que encaixe o motorista de Uber e o garoto do iFood. Esse pessoal não quer uma política nos moldes da CLT, pensada no contexto de operários... Acho que essa mudança de geração nos EUA tem mais a ver com isso, com a leitura de um novo cenário internacional, entendimento de novas alianças, novas dinâmicas", opinou o professor da FGV.

O panorama é positivo, mas a safra emergente de democratas ainda precisa se provar. Em novembro ocorrem as midterms, eleições de meio de mandato no país, dando ao grupo a oportunidade de tirar do Partido Republicano o controle sobre o Senado e a Câmara.

 

Leia também

Decisão das campanhas de Lula e Flávio demonstra que debate não agradou
POLITICA

Decisão das campanhas de Lula e Flávio demonstra que debate não agradou
Eleições 2026: nenhum eleitor pode ser preso a partir desta terça
Segurança

Eleições 2026: nenhum eleitor pode ser preso a partir desta terça

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.