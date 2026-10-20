De volta a Pernambuco, Lula critica Flávio Bolsonaro e reforça promessas de campanha

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Em caminhada entre Juazeiro e Petrolina, presidente abordou o Bolsa Família, desafiou adversário a abrir sigilos e anunciou o Pé-de-Meia Universitário

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a Pernambuco nesta terça-feira (20) para participar de um ato de campanha em Juazeiro, na Bahia, e em Petrolina, no Sertão do estado, em mais uma mobilização pela reeleição no segundo turno, marcado para o próximo domingo (25).

Essa é mais uma passagem do presidente por Pernambuco durante o período eleitoral. No dia 25 de setembro, antes do primeiro turno, Lula também esteve no estado para participar de atividades políticas e reforçar a mobilização da candidatura junto a aliados e apoiadores.

Antes do evento, o petista concedeu uma coletiva de imprensa na qual criticou Flávio Bolsonaro (PL) e comentou medidas do governo federal. Durante a entrevista, Lula afirmou que o adversário ameaça acabar com o Bolsa Família e mencionou uma votação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2011, na qual, segundo o presidente, Flávio Bolsonaro teria sido o único deputado estadual a votar contra a criação do programa.

"A história do Bolsa Família no mundo completa 23 anos de muito êxito aqui no Brasil. É importante ter em conta o título de gente que tá querendo chegar à Presidência da República", afirmou.

Na coletiva, Lula também anunciou que pretende sancionar, na quarta-feira (21), uma lei relacionada à dívida dos estados com a União. Segundo o presidente, a medida prevê a anistia de aproximadamente R$ 15 bilhões em débitos.

Sobre a questão da abertura de sigilos bancários, ele afirmou ter entregue ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma autorização para a divulgação dos dados e voltou a desafiar o candidato do PL a fazer o mesmo.

"Já entreguei hoje de manhã, ao presidente do tribunal eleitoral, autorização para que haja a divulgação para abrir o meu sigilo telefônico, o meu sigilo bancário, desde que o Flávio Bolsonaro abra o dele. Está na hora da gente parar com o sigilo feito pelo bolsonarismo e a gente mostrar a cara, quem é ladrão, quem é honesto", declarou.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Crysli Viana/Divulgação

Caminhada reúne lideranças políticas

A caminhada do ato "O Brasil pronto para mais", teve concentração na ponte Presidente Dutra, que liga Juazeiro, na Bahia, a Petrolina, em Pernambuco. A mobilização percorreu o trajeto em direção à Avenida Guararapes, em Petrolina.

Durante o discurso, o petista criticou a postura da oposição no que diz respeito à soberania do país.

"O que está em jogo no dia 25 não é uma simples eleição. Não é uma simples eleições. O que tá em jogo é a gente definir que tipo de Brasil que a gente quer. Se a gente quer um Brasil que vai beijar a bandeira brasileira ou quer um Brasil que vai ficar de quatro para a bandeira americana", indagou.

Lula afirmou que a disputa eleitoral também envolve a continuidade dos investimentos em educação e no programa Pé-de-Meia, anunciando ainda a criação do Pé-de-Meia Universitário, com o objetivo de evitar que jovens abandonem os estudos por dificuldades financeiras.

Na sequência, voltou a direcionar críticas ao adversário do PL e relacionou o resultado da eleição à escolha de quem deve comandar o país.

"E vou dizer para vocês uma coisa: enquanto eu tiver perna para andar, enquanto eu tiver braço para trabalhar, enquanto eu tiver cabeça para pensar e boca para falar, o ladrão não vai governar o Brasil", reforçou.

Por fim, retomou o desafio feito anteriormente para que Flávio autorize a abertura dos próprios sigilos bancários e telefônico: "Se ele apresentar um documento autorizando quebrar o sigilo, ele não pode ir no debate, porque o presidente da República não pode debater com ladrão".

Estiveram presentes no ato o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), além de lideranças políticas como os senadores Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT), e Teresa Leitão (PT), e o ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos.

Lula no Maranhão

Antes do ato em Pernambuco, o presidente esteve em São Luís, no Maranhão. Durante a passagem pela capital maranhense, Lula destacou propostas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs) e defendeu a continuidade de políticas sociais, como o Bolsa Família, a Farmácia Popular e o Sistema Único de Saúde (SUS).

Antes da mobilização, em entrevista à imprensa, o presidente afirmou que sancionará também nesta quarta a lei que cria o Prospera MEI, programa destinado a apoiar microempreendedores. A iniciativa prevê medidas para renegociação e perdão de dívidas, ampliação do limite de faturamento anual e facilidades para a contratação de funcionários.

Segundo ele, a proposta busca permitir que trabalhadores regularizem a situação financeira e retomem às atividades. Lula também associou a mobilização à defesa de investimentos em educação e de programas sociais.