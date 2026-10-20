Câmara do Recife elege nova Comissão Executiva nesta quarta-feira (21)

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A Câmara Municipal do Recife elege, nesta quarta-feira (21), às 15h, os integrantes da nova Comissão Executiva, responsável pelo comando administrativo do Legislativo municipal no biênio 2027-2028. A votação ocorre em meio às articulações da base governista para construir uma composição de consenso, com o vereador Samuel Salazar (MDB), nome preferido da Prefeitura do Recife, cotado para assumir a presidência da Casa.

Na véspera da eleição, o prefeito Victor Marques (PCdoB) também promoveu uma mudança na liderança do governo na Câmara. O vereador Rinaldo Júnior (PSB), que comandava a bancada do PSB, foi escolhido para assumir a função até então exercida por Samuel Salazar. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (20), acompanhado de uma foto do parlamentar ao lado do prefeito.

"Recebo como mais um desafio dentro do nosso mandato essa missão da liderança do nosso Governo Victor Marques nesta Casa Legislativa. A missão é ouvir todos, de nossa bancada e da bancada de oposição, ampliando cada vez mais o diálogo. Estou feliz com a confiança do prefeito Victor Marques e de meus colegas de bancada", declarou Rinaldo.

Salazar exerceu a liderança do governo durante a gestão do ex-prefeito João Campos (PSB) e permaneceu no posto após Victor Marques assumir o comando da Prefeitura, em abril deste ano. Agora, participa das negociações para suceder o atual presidente da Câmara, Romerinho Jatobá (PSB), eleito deputado estadual em outubro e que deixará o Legislativo municipal para assumir o novo mandato em 2027.

Com a maioria dos vereadores ligada à gestão municipal, as articulações buscam preservar a atual correlação de forças na Casa de José Mariano e manter a direção do Legislativo alinhada politicamente à administração de Victor Marques. A intenção dos parlamentares governistas é construir um acordo que contemple diferentes grupos da base e evite uma disputa entre candidaturas.

Outra movimentação importante para a eleição envolve o vereador Marco Aurélio Filho (PV), cotado para assumir a primeira-secretaria da Câmara. O parlamentar deixou o cargo de secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, em exoneração publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (20), para retornar ao exercício do mandato.

A saída, solicitada pelo próprio Marco Aurélio, ocorreu na véspera da votação e permite sua participação na escolha da nova direção. O vereador integra a composição em discussão ao lado de Samuel Salazar, conforme informações já confirmadas ao JC pela assessoria do então líder governista.

A primeira-secretaria é considerada um dos principais postos da Comissão Executiva, com atribuições relacionadas à administração interna da Câmara, à supervisão dos serviços administrativos e à execução orçamentária da instituição.

Além de Salazar e Marco Aurélio, outros vereadores participam das negociações para a distribuição dos cargos. A composição completa da Comissão Executiva, no entanto, ainda não havia sido confirmada até a noite desta terça-feira.

Oposição cobra participação e independência

Apesar das articulações para a construção de um consenso, a oposição reivindica participação na definição da nova Comissão Executiva e defende que a maioria governista respeite a autonomia do Legislativo.

Em declaração ao JC, o líder da oposição, Felipe Alecrim (Novo), afirmou que o grupo não aceitará ser excluído das discussões sobre o comando da Câmara.

"Como líder da oposição, tenho uma posição muito clara: não aceitaremos que a oposição seja tratada como figurante nesse processo. Representamos uma parcela importante da população e exigimos respeito, participação e garantias para o exercício da fiscalização. A democracia não existe apenas para quem tem maioria", declarou.

Alecrim também fez ressalvas à participação da Prefeitura nas articulações para a escolha da Comissão Executiva. Para o vereador, o diálogo político entre Executivo e Legislativo não pode comprometer a independência da Câmara.

"A Prefeitura pode dialogar, mas não pode querer controlar a Câmara. É preciso respeitar a separação entre os Poderes. O Legislativo não pode funcionar como um departamento do Executivo", afirmou.

O líder da oposição acrescentou que uma relação de subordinação entre os Poderes enfraqueceria a fiscalização e comprometeria a independência do Legislativo. Ele defendeu a manutenção do diálogo, mas sem interferências ou imposições na escolha dos dirigentes.

Como será a eleição

A votação foi convocada oficialmente pelo atual presidente da Câmara, Romerinho Jatobá, por meio de edital datado de segunda-feira (19). A reunião solene está marcada para as 15h, no plenário da Casa de José Mariano, na Rua Princesa Isabel, no bairro da Boa Vista.

Conforme o Regimento Interno da Câmara, a eleição ocorre por votação nominal e define os nove integrantes da Comissão Executiva: presidente, três vice-presidentes, três secretários e dois suplentes. Os cargos são escolhidos na ordem estabelecida pelo artigo 38 do regimento.

A nova direção terá mandato de dois anos, compreendendo o período de 2027 a 2028, e ficará responsável pela condução administrativa da Câmara, incluindo o período que antecede as próximas eleições municipais.