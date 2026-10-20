André Janones recebe alta após arritmia cardíaca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Deputado passou dois dias internado em São Paulo após apresentar falta de ar e arritmia; na saída, falou sobre a atuação nas redes pró-Lula

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O deputado federal André Janones (Rede-MG) recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (20), após ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade na madrugada de segunda-feira (19), com um quadro de arritmia cardíaca grave e falta de ar.

A internação aconteceu após acompanhar presencialmente o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizado no domingo (18), na TV Bandeirantes.

Na saída do hospital, Janones afirmou que está melhor e que poderá retomar as atividades, desde que cuide do sono e da alimentação. Segundo o deputado, ele vinha dormindo apenas duas a três horas por noite havia cerca de 15 dias. No dia do debate, sentiu dor de cabeça intensa, dificuldade para respirar e calafrios.

O atendimento foi conduzido pela cardiologista Ludhmila Hajjar. Em boletim divulgado na segunda-feira, o hospital informou que a evolução clínica do parlamentar era favorável e previa alta nas 48 horas seguintes, caso a estabilidade fosse mantida.

Atuação na campanha de Lula

Após receber alta, o deputado também comentou a atuação nas redes sociais em apoio à campanha de Lula. Janones administra o canal do WhatsApp "Exército do Lula", que reúne mais de 5 milhões de seguidores e é usado para mobilizar apoiadores do presidente. No grupo, ele se apresenta como "General do Lula".

Janones afirmou que conversou por telefone com o presidente, que desejou melhoras ao parlamentar. Ao falar sobre o papel do canal, defendeu que Lula não precisa administrar diretamente as redes sociais porque conta com apoiadores para fazer esse trabalho.

"O Lula não sabe usar as redes sociais e não tem que saber usar. Não é possível que alguém vá achar que aos 80 anos de idade, o Lula vai ter que aprender com alguém a usar a rede social. Eu não me considero capacitado para ajudar o Lula com o media training, acho que ninguém precisa ajudar o Lula com o media training. Eu acho que o Lula tem só que ser ele", disse.

O deputado também respondeu a críticas de aliados de Flávio Bolsonaro por ter procurado um hospital particular. Janones afirmou que escolheu a unidade para não ocupar uma vaga do Sistema Único de Saúde (SUS) que, segundo ele, poderia ser destinada a quem mais precisa.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio