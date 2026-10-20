André Janones recebe alta após arritmia cardíaca
Deputado passou dois dias internado em São Paulo após apresentar falta de ar e arritmia; na saída, falou sobre a atuação nas redes pró-Lula
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O deputado federal André Janones (Rede-MG) recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (20), após ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade na madrugada de segunda-feira (19), com um quadro de arritmia cardíaca grave e falta de ar.
A internação aconteceu após acompanhar presencialmente o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizado no domingo (18), na TV Bandeirantes.
Na saída do hospital, Janones afirmou que está melhor e que poderá retomar as atividades, desde que cuide do sono e da alimentação. Segundo o deputado, ele vinha dormindo apenas duas a três horas por noite havia cerca de 15 dias. No dia do debate, sentiu dor de cabeça intensa, dificuldade para respirar e calafrios.
O atendimento foi conduzido pela cardiologista Ludhmila Hajjar. Em boletim divulgado na segunda-feira, o hospital informou que a evolução clínica do parlamentar era favorável e previa alta nas 48 horas seguintes, caso a estabilidade fosse mantida.
Atuação na campanha de Lula
Após receber alta, o deputado também comentou a atuação nas redes sociais em apoio à campanha de Lula. Janones administra o canal do WhatsApp "Exército do Lula", que reúne mais de 5 milhões de seguidores e é usado para mobilizar apoiadores do presidente. No grupo, ele se apresenta como "General do Lula".
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Janones afirmou que conversou por telefone com o presidente, que desejou melhoras ao parlamentar. Ao falar sobre o papel do canal, defendeu que Lula não precisa administrar diretamente as redes sociais porque conta com apoiadores para fazer esse trabalho.
"O Lula não sabe usar as redes sociais e não tem que saber usar. Não é possível que alguém vá achar que aos 80 anos de idade, o Lula vai ter que aprender com alguém a usar a rede social. Eu não me considero capacitado para ajudar o Lula com o media training, acho que ninguém precisa ajudar o Lula com o media training. Eu acho que o Lula tem só que ser ele", disse.
O deputado também respondeu a críticas de aliados de Flávio Bolsonaro por ter procurado um hospital particular. Janones afirmou que escolheu a unidade para não ocupar uma vaga do Sistema Único de Saúde (SUS) que, segundo ele, poderia ser destinada a quem mais precisa.