Suspeita de bomba em carro de Flávio Bolsonaro mobiliza polícia na Band; explosivos são descartados
Polícia do Senado acionou a PM durante debate presidencial; cães farejadores detectaram componentes químicos, mas vistoria descartou presença de bomba
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*Com informações de Estadão Conteúdo
Uma suspeita de bomba em um veículo da comitiva do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) mobilizou o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar de São Paulo durante o debate presidencial realizado pela Band, neste domingo (18). Após uma vistoria com cães farejadores e agentes do esquadrão antibombas, a corporação descartou a presença de artefatos explosivos no automóvel.
O alerta foi comunicado à Polícia Militar pela Polícia do Senado, responsável pela segurança do parlamentar, enquanto Flávio participava do primeiro debate do segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Equipes do Gate foram enviadas à emissora para verificar a denúncia.
Segundo o porta-voz do Gate, Victor Capello Haddad, dois cães farejadores identificaram componentes químicos que poderiam indicar a presença de explosivos. A constatação levou os policiais a realizarem uma inspeção mais detalhada no veículo, mas nenhum artefato foi encontrado.
"Ambos os cães detectaram um componente químico que pode ser usado para confecção de artefato explosivo. Foi feita uma busca mais minuciosa. São misturas que volatilizaram e indicaram para o cão que poderia ser uma bomba, mas não era", explicou Haddad, ao confirmar que se tratava de um alarme falso.
Durante a operação, a saída de jornalistas e convidados da emissora foi temporariamente restringida. Flávio Bolsonaro deixou os estúdios da Band no veículo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acompanhado do próprio governador. Lula também deixou o local após o encerramento do debate.