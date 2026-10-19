Suspeita de bomba em carro de Flávio Bolsonaro mobiliza polícia na Band; explosivos são descartados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

*Com informações de Estadão Conteúdo

Uma suspeita de bomba em um veículo da comitiva do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) mobilizou o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar de São Paulo durante o debate presidencial realizado pela Band, neste domingo (18). Após uma vistoria com cães farejadores e agentes do esquadrão antibombas, a corporação descartou a presença de artefatos explosivos no automóvel.

O alerta foi comunicado à Polícia Militar pela Polícia do Senado, responsável pela segurança do parlamentar, enquanto Flávio participava do primeiro debate do segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Equipes do Gate foram enviadas à emissora para verificar a denúncia.

Segundo o porta-voz do Gate, Victor Capello Haddad, dois cães farejadores identificaram componentes químicos que poderiam indicar a presença de explosivos. A constatação levou os policiais a realizarem uma inspeção mais detalhada no veículo, mas nenhum artefato foi encontrado.

"Ambos os cães detectaram um componente químico que pode ser usado para confecção de artefato explosivo. Foi feita uma busca mais minuciosa. São misturas que volatilizaram e indicaram para o cão que poderia ser uma bomba, mas não era", explicou Haddad, ao confirmar que se tratava de um alarme falso.

Durante a operação, a saída de jornalistas e convidados da emissora foi temporariamente restringida. Flávio Bolsonaro deixou os estúdios da Band no veículo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acompanhado do próprio governador. Lula também deixou o local após o encerramento do debate.



