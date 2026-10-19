Quadro de Janones é estável e há expectativa de alta nas próximas 48h, diz boletim médico

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O deputado, que coordena o canal "Exército do Lula", está "clinicamente estável" e sem novos episódios de arritmia desde a internação

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O deputado federal André Janones (Rede-MG) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca, informa boletim médico do hospital divulgado nas redes sociais do deputado na tarde desta segunda-feira, 19. A expectativa é de alta nas próximas 48 horas.

De acordo com o boletim, Janones está "clinicamente estável" e sem novos episódios de arritmia desde a internação. "A evolução clínica é favorável, com expectativa de alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso sejam mantidas as atuais condições de estabilidade", diz ainda o boletim.

O documento é assinado pelos médicos Ludhmila Hajjar, Paulo Marcelo Gehm Hoff e Daniel Favarão Del Negro.

Janones foi internado no início da madrugada desta segunda-feira, 19, após participar do debate presidencial Band/Estadão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Janones, que coordena a criação e a administração do canal "Exército do Lula", de apoiadores do presidente, esteve com a comitiva do PT nos estúdios da emissora.

Ao longo de todo o debate, o deputado enviou mensagens no canal orientando os apoiadores a como agir nas redes sociais. A última mensagem enviada pelo deputado aconteceu à 0h40 desta segunda-feira.





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