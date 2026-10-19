No dia seguinte ao 1º debate, Flávio e Lula retomam ataques pessoais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após debate, candidatos intensificam críticas em atos de campanha, enquanto PT aciona a Justiça Eleitoral e articula CPIs no Congresso

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

No dia seguinte ao primeiro debate entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois candidatos à Presidência da República retomaram os ataques, durante compromissos de campanha. No domingo, no confronto promovido pelo Grupo Bandeirantes e pelo Estadão, Flávio e Lula adotaram a estratégia de reforçar a rejeição do adversário, com troca de ofensas pessoais.

Ontem, em Marabá (PA), o candidato do PL afirmou que o petista tem a palavra "vingança" escrita na testa e disse que a mentira e a corrupção estão no "DNA" do presidente. Lula, por sua vez, chamou Flávio de "miliciano" e de "ladrão", em ato em Porto Alegre (RS).

"O atual presidente da República tem uma coisa no DNA. Além da mentira e da corrupção, tem a vingança, ‘vingança’ escrito na testa", afirmou Flávio. "Esse presidente vingativo não vai querer só se vingar de adversários políticos. Se fosse eleito, se vingaria do povo de Marabá e do Pará."

Flávio prometeu que, se eleito, promoverá regularização fundiária no Estado, além de flexibilizações nas regras de licenciamento. "Você vai poder plantar, criar gado, fazer o que quiser na sua terra. Esses entraves, ambientais e por razões ideológicas, vão acabar."

SIGILO

Na capital gaúcha, Lula declarou que entregará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um ofício para abrir seus sigilos telefônico e bancário e os de seus cinco filhos e cobrou que seu adversário faça o mesmo. O presidente já havia abordado o tema no debate de domingo e ontem, em publicação nas redes sociais

"Eu não posso permitir que um miliciano fique atrás de mim no debate, com um escrito na mão, ‘corrupto’.

Porque corrupto é a família dele, é ele. Então, a única coisa que eu estou pedindo é que ele tenha coragem de provar que é honesto", afirmou o petista. "Essa é a minha última disputa eleitoral e eu não posso deixar que um ladrão tente jogar a minha biografia no lixo."

CONGRESSO

A bancada do PT na Câmara dos Deputados acionou ontem a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) com pedido de investigação sobre "a forma pela qual a Justiça Eleitoral comunicou alterações de locais de votação e os efeitos dessa comunicação sobre o comparecimento às urnas no primeiro turno".

Segundo o TSE, "as decisões são tomadas pelas zonas eleitorais, que conhecem a realidade dos municípios e avaliam a infraestrutura disponível". Para o PT, o alerta da Justiça Eleitoral tem sido realizado de forma "genérica" aos eleitores.

Já a liderança do PT no Senado orientou parlamentares a assinar pedido de abertura de uma CPI Mista para investigar a lobista Roberta Luchsinger e Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Em contrapartida, a bancada do partido no Congresso desafiou a oposição e pediu a abertura de uma comissão para investigar possíveis ligações entre Flávio e os casos Master e INSS.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

