No dia seguinte ao 1º debate, Flávio e Lula retomam ataques pessoais
Após debate, candidatos intensificam críticas em atos de campanha, enquanto PT aciona a Justiça Eleitoral e articula CPIs no Congresso
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No dia seguinte ao primeiro debate entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois candidatos à Presidência da República retomaram os ataques, durante compromissos de campanha. No domingo, no confronto promovido pelo Grupo Bandeirantes e pelo Estadão, Flávio e Lula adotaram a estratégia de reforçar a rejeição do adversário, com troca de ofensas pessoais.
Ontem, em Marabá (PA), o candidato do PL afirmou que o petista tem a palavra "vingança" escrita na testa e disse que a mentira e a corrupção estão no "DNA" do presidente. Lula, por sua vez, chamou Flávio de "miliciano" e de "ladrão", em ato em Porto Alegre (RS).
"O atual presidente da República tem uma coisa no DNA. Além da mentira e da corrupção, tem a vingança, ‘vingança’ escrito na testa", afirmou Flávio. "Esse presidente vingativo não vai querer só se vingar de adversários políticos. Se fosse eleito, se vingaria do povo de Marabá e do Pará."
Flávio prometeu que, se eleito, promoverá regularização fundiária no Estado, além de flexibilizações nas regras de licenciamento. "Você vai poder plantar, criar gado, fazer o que quiser na sua terra. Esses entraves, ambientais e por razões ideológicas, vão acabar."
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Na capital gaúcha, Lula declarou que entregará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um ofício para abrir seus sigilos telefônico e bancário e os de seus cinco filhos e cobrou que seu adversário faça o mesmo. O presidente já havia abordado o tema no debate de domingo e ontem, em publicação nas redes sociais
"Eu não posso permitir que um miliciano fique atrás de mim no debate, com um escrito na mão, ‘corrupto’.
Porque corrupto é a família dele, é ele. Então, a única coisa que eu estou pedindo é que ele tenha coragem de provar que é honesto", afirmou o petista. "Essa é a minha última disputa eleitoral e eu não posso deixar que um ladrão tente jogar a minha biografia no lixo."
CONGRESSO
A bancada do PT na Câmara dos Deputados acionou ontem a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) com pedido de investigação sobre "a forma pela qual a Justiça Eleitoral comunicou alterações de locais de votação e os efeitos dessa comunicação sobre o comparecimento às urnas no primeiro turno".
Segundo o TSE, "as decisões são tomadas pelas zonas eleitorais, que conhecem a realidade dos municípios e avaliam a infraestrutura disponível". Para o PT, o alerta da Justiça Eleitoral tem sido realizado de forma "genérica" aos eleitores.
Já a liderança do PT no Senado orientou parlamentares a assinar pedido de abertura de uma CPI Mista para investigar a lobista Roberta Luchsinger e Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Em contrapartida, a bancada do partido no Congresso desafiou a oposição e pediu a abertura de uma comissão para investigar possíveis ligações entre Flávio e os casos Master e INSS.