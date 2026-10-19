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Ministério Público Eleitoral pede ao TSE divulgação ampla de mudanças em locais de votação

A medida foi tomada após os Tribunais Regionais Eleitorais informarem que cerca de 130 mil eleitores de 22 estados tiveram locais de votação alterados

Por Agência Brasil Publicado em 19/10/2026 às 19:08
Ministério Público Eleitoral pede ao TSE divulgação ampla de mudanças em locais de votação
Ministério Público Eleitoral pede ao TSE divulgação ampla de mudanças em locais de votação - Lula Marques/Agência Brasil

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O Ministério Público Eleitoral (MPE) enviou nesta segunda-feira (19) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido para que o tribunal determine a divulgação ampla das mudanças em mais de 400 locais de votação para o segundo turno das eleições, no próximo domingo (25).

A medida foi tomada após os tribunais regionais eleitorais (TREs) informarem que cerca de 130 mil eleitores de 22 estados tiveram os locais de votação alterados.

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O MPE pede que os eleitores sejam notificados pelo aplicativo E-título, pelos sites da Justiça Eleitoral e divulgação no rádio, TV e redes sociais.

O órgão também quer a fixação de cartazes nos antigos locais de votação para informar ao eleitor a mudança de endereço.

"O segundo turno se realiza em 25 de outubro, intervalo reduzido para que o eleitor atingido tome conhecimento do novo endereço, de modo que potenciais efeitos das alterações devem ser mitigados por ampla divulgação, proporcional à exiguidade do tempo até o pleito e ao número de pessoas impactadas", justificou o MPE.

De acordo com os TREs, as mudanças nos locais de votação ocorreram em função do impacto das chuvas, problemas de fornecimento de energia elétrica, riscos estruturais e para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência. Novas alterações de endereço ainda podem ser determinadas.

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