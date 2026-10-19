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Lula: 'Me senti muito incomodado de participar de um debate com um miliciano'

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Lula chamou Flávio Bolsonaro de desqualificado e disse que 'o povo brasileiro não merece isso'

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/10/2026 às 15:29
Candidato à reeleição, Lula (PT), durante fala no debate da Band
Candidato à reeleição, Lula (PT), durante fala no debate da Band - Eduardo Carmim/Agência O Dia

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta segunda-feira (19) que se sentiu "muito incomodado" de debater com o senador Flávio Bolsonaro (PL) na noite do domingo (18) e chamou Flávio de "miliciano".

"Já conversei, negociei e debati com muita gente. Já debati com Trump, Bush, Clinton, Obama, Xi Jinping, Hu Jintao, Medvedev, Putin, Macron, com muita gente importante. Confesso a vocês que me senti muito incomodado de participar de um debate com um miliciano. Uma pessoa desqualificada, que não é possível tirar dele uma única meia verdade", afirmou o presidente, em vídeo publicado no Instagram e em outras redes sociais.

Lula afirmou que Flávio "foi preparado para mentir, para desrespeitar a sabedoria do povo brasileiro" e disse que "o povo brasileiro não merece isso".

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O presidente voltou a falar que assumiu os mandatos em 2003 e em 2023 com o Brasil "quebrado". Sobre o caso deste atual mandato, falou sobre a falta de recursos previstos no Orçamento para programas como Farmácia Popular.

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"Pegamos o Brasil novamente quebrado, sem dez ministérios, sem Farmácia Popular, sem merenda escolar. Recuperamos o Brasil, temos a menor inflação, a maior massa salarial. Mas ainda o povo precisa mais. E para fazer mais, é preciso de alguém que tenha competência para fazer", declarou Lula.

E completou: "Vocês não podem acreditar em uma pessoa que nunca andou de ônibus, nunca conheceu o chão de fábrica, nunca conheceu o trabalho, não sabe o que é uma carteira profissional. Não podem acreditar que uma pessoa dessa pode governar o País."

Lula e Flávio participaram de debate promovido pela Band na noite do domingo. O encontro foi marcado por acusações entre os dois candidatos e com diversos questionamentos sem resposta, além do conflito na plateia entre as equipes dos candidatos.

 

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