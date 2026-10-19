Flávio Bolsonaro propõe transição de dois anos no Bolsa Família para quem conseguir emprego

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Coordenadora da campanha prevê transição para quem conseguir emprego ou abrir negócio; modelo atual já permite permanência temporária no programa

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*Com informações de Estadão Conteúdo

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, pretende estabelecer uma regra de transição de dois anos para beneficiários do Bolsa Família que consigam emprego com carteira assinada ou abram o próprio negócio. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (19) pela coordenadora econômica da campanha, Daniella Marques, em entrevista à CBN Bahia.

Segundo a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, a medida permitiria que as famílias mantivessem o acesso ao programa durante o período de adaptação à nova fonte de renda, com possibilidade de retorno automático caso perdessem o emprego ou não conseguissem manter o empreendimento.

"As pessoas não podem ficar presas para sempre no Bolsa Família", afirmou Daniella, ao defender que o benefício funcione como uma proteção temporária para famílias em situação de vulnerabilidade.

A coordenadora não detalhou quais seriam os limites de renda ou os valores pagos durante a transição. Atualmente, o Bolsa Família já possui uma regra de proteção que permite a permanência temporária de beneficiários que apresentam aumento de renda.

Daniella também afirmou que um eventual governo Flávio Bolsonaro pretende utilizar instituições financeiras públicas para facilitar o acesso ao crédito de pequenos empreendedores. Entre os bancos mencionados estão a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste (BNB).

A proposta integra o plano econômico defendido pela campanha do PL, que prevê a criação de um Ministério da Prosperidade, voltado à capacitação profissional, ao empreendedorismo e à ampliação de oportunidades de trabalho.

Como funciona a regra atual do Bolsa Família?

Pelas normas vigentes, famílias que aumentam sua renda e ultrapassam o limite de R$ 218 mensais por pessoa podem continuar recebendo 50% do valor do Bolsa Família por até 18 meses, desde que a renda familiar por integrante não ultrapasse R$ 706.

O prazo foi ampliado de 12 para 18 meses em junho deste ano, com efeitos a partir dos pagamentos de julho. Famílias que ingressaram na regra de proteção até junho de 2025 mantêm as condições anteriores, que preveem até 24 meses de permanência. Há ainda prazos específicos para determinadas fontes de renda, como aposentadorias e pensões.

O programa também prevê o chamado Retorno Garantido. Por esse mecanismo, famílias que deixam de receber o benefício e voltam à situação de pobreza podem solicitar o retorno prioritário em até três anos após o cancelamento, mediante atualização dos dados cadastrais.

A principal diferença anunciada pela equipe de Flávio está, portanto, na ampliação do prazo geral de transição para dois anos e na promessa de retorno automático. A campanha ainda não esclareceu como esse mecanismo funcionaria na prática.

Campanha também promete renegociação de dívidas

Na entrevista, Daniella Marques apresentou outras propostas econômicas de um eventual governo Flávio Bolsonaro, incluindo um plano emergencial de reestruturação de dívidas de famílias e empresas.

Segundo a coordenadora, o programa permitiria carência de seis meses para famílias reorganizarem seus compromissos financeiros. No caso de micro e pequenas empresas, o prazo seria de 12 meses.

Daniella também negou que Flávio pretenda extinguir programas sociais ou reduzir aposentadorias. A ex-presidente da Caixa afirmou que o ajuste das contas públicas defendido pela campanha seria realizado por meio da redução de despesas administrativas, privilégios e desperdícios na máquina pública.

As declarações ocorrem na última semana de campanha antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25), quando Flávio enfrentará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta segunda-feira, o governo federal também anunciou a antecipação do calendário de pagamentos do Bolsa Família, permitindo que todos os beneficiários recebam os valores até quarta-feira (21), antes da votação.

O pagamento de outubro será o primeiro com o reajuste de 15,04% anunciado pela gestão petista em setembro, que elevou o valor mínimo por família de R$ 600 para R$ 691.