Deputado do PL é detido após disparo em boate de SP; Fred Bruno teria sido atingido de raspão

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Marcelo Aguiar foi conduzido à delegacia apresentando sinais de embriaguez; circunstâncias do disparo são investigadas

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O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP) foi detido após um disparo de arma de fogo durante uma confusão na boate Santo Cupido, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19). O apresentador da TV Globo Fred Bruno teria sido atingido de raspão no pé. Ele passa bem e decidiu não registrar queixa contra o parlamentar. As informações são do SBT News.

Segundo informações do boletim de ocorrência divulgadas pela imprensa, Aguiar estava em estado de exaltação e precisou ser algemado durante a condução ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Imagens mostram o deputado aparentemente embriagado e com dificuldades para caminhar ao chegar à delegacia.

Segundo o boletim de ocorrência, duas versões sobre o disparo são investigadas. Uma delas aponta que o parlamentar teria sacado a arma durante uma discussão, após supostamente importunar mulheres no estabelecimento e ser repreendido por outros frequentadores. Outra versão indica que ele teria caído e que a arma disparou acidentalmente.

O tiro teria passado próximo a assessores do partido Podemos, que estavam na boate por coincidência. Uma mulher que quase foi atingida ficou em estado de choque.

Ainda de acordo com as informações divulgadas, Aguiar teria ido à boate em um carro particular com placa oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O veículo foi apreendido, assim como a arma utilizada no episódio. O deputado tem porte de arma de fogo.

Detenção e investigação

Após a confusão, Marcelo Aguiar foi conduzido ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde permaneceu em silêncio durante o depoimento.

Ele deixou a delegacia ainda na madrugada. Imagens registradas no local mostram o deputado aparentemente embriagado e com dificuldades para caminhar enquanto era conduzido algemado.

Segundo o boletim de ocorrência, o uso de algemas foi necessário devido ao estado de exaltação apresentado pelo parlamentar. A defesa de Aguiar foi procurada, mas não quis se manifestar sobre o caso.

A Constituição Federal prevê regras específicas para a prisão de deputados estaduais, que têm garantias semelhantes às dos parlamentares federais. Eles só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Marcelo Aguiar foi liberado, e as circunstâncias do disparo seguem sob investigação.