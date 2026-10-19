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Política | Notícia

Campanha de Lula diz que Meta não está sendo isenta na eleição, apesar de decisão do TSE

Éden Valadares afirma que Meta descumpre decisão do TSE sobre isonomia entre campanhas e anuncia nova representação; Corte deu 24 horas para comprovar

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/10/2026 às 17:49
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

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O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, disse nesta segunda-feira, 19, durante conversas com jornalistas no quartel-general da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em obrigar a Meta a garantir igualdade entre as campanhas presidenciais não está sendo cumprida.

"Nós vamos hoje [segunda-feira] protocolar nova representação para dizer que a decisão do ministro (Marco Aurélio) Belizze, não está sendo cumprida e não foi cumprida. No momento importante da campanha, com o debate. É muito ruim a gente vir aqui todo dia apresentar nova denúncia", disse Valadares.

Valadares afirmou também que foi realizada nesta segunda uma reunião com órgãos investigadores e observadores eleitorais da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos (OEA) para discutir o tema. Segundo o secretário, o processo interno de investigação está avançando, mas é importante haver uma atitude por parte da big tech.

"Nós esperamos que a meta pare de beneficiar a campanha do lado do Bolsonaro e tenha um comportamento ético, condizente com a organização brasileira", disse.

Neste domingo, 18, Bellizze deu 24 horas para que a Meta comprove que cumpriu a decisão da Corte em adotar medidas que comprovem a isonomia na distribuição de conteúdos políticos e anúncios eleitorais no segundo turno das eleições.

Está previsto o aumento da multa diária para R$ 1 milhão caso a empresa não comprove o cumprimento integral das medidas dentro do prazo estipulado.

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