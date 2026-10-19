Câmara do Recife se prepara para eleger nova Comissão Executiva na quarta-feira (21)

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Busca por consenso segue antes da eleição, prevista para as 15h, com Samuel Salazar cotado para presidente e Marco Aurélio para 1º secretário

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A Câmara Municipal do Recife deve eleger, nesta quarta-feira (21), às 15h, os integrantes da nova Comissão Executiva da Casa, responsável pela condução administrativa do Legislativo municipal. A votação acontece após a eleição do atual presidente, Romerinho Jatobá (PSB), para deputado estadual, e deve definir a composição que ficará à frente da Câmara no próximo biênio.

Os vereadores articulam uma composição de consenso para evitar disputa entre chapas, com Samuel Salazar (MDB) cotado para a presidência e Marco Aurélio (PV) para a primeira-secretaria. As demais vagas da direção também estão em negociação para tentar chegar a um acordo antes da votação.

Além de Salazar e Marco Aurélio, outros nomes foram mencionados nas conversas para a composição da Executiva, entre eles o vereador Zé Neto (PSB).

A assessoria de Samuel Salazar confirmou ao Jornal do Commercio que o vereador está participando das articulações e que a composição em discussão prevê seu nome na presidência e o de Marco Aurélio na primeira-secretaria. Segundo a equipe, Salazar tem conversado diretamente com os vereadores para construir apoios, mas o cenário ainda está em formação.

A articulação também busca manter a presidência da Câmara alinhada à base governista do prefeito Victor Marques (PCdoB). A movimentação daria continuidade à influência do PSB no comando do Legislativo municipal, mantendo a direção da Casa no campo político que sustenta a atual gestão da Prefeitura do Recife.

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Composição da Comissão Executiva

A Comissão Executiva é responsável pela condução administrativa da Câmara do Recife e pela organização de seu funcionamento interno. O colegiado é composto por nove integrantes: presidente, três vice-presidentes, três secretários e dois suplentes de secretário.

O presidente representa institucionalmente a Câmara e dirige os trabalhos legislativos e administrativos. Os vice-presidentes auxiliam na condução das atividades e podem substituí-lo conforme as regras regimentais.

A primeira-secretaria tem atribuições ligadas à supervisão dos serviços administrativos e à execução orçamentária, dentro das competências estabelecidas pelo regimento. Os demais secretários auxiliam na organização dos trabalhos e no cumprimento das funções da Mesa, enquanto os suplentes podem substituir os titulares nas situações previstas nas normas da Casa.

A eleição define a composição responsável pela direção do Legislativo municipal durante os próximos dois anos.

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