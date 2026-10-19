André Janones é internado na UTI após arritmia cardíaca
Parlamentar avaliou o desempenho no debate e mobilizou apoiadores de Lula nas redes sociais antes de ser internado em São Paulo
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O deputado federal André Janones (Rede) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (19) pelo jornalista Matheus Leitão, em sua coluna no Metrópoles.
Apesar da necessidade de internação e de acompanhamento especializado, o parlamentar apresenta quadro clínico estável.
Após o debate eleitoral promovido pela Rede Bandeirantes, Janones chegou a fazer uma transmissão ao vivo nas redes sociais para avaliar o confronto e incentivar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a impulsionar temas favoráveis ao petista nas plataformas digitais.
A mobilização nas redes é uma das principais frentes de atuação política do deputado, que ganhou projeção pela articulação de apoiadores de Lula no ambiente digital.
Janones também está à frente do canal Exército do Lula, utilizado para organizar e ampliar a circulação de conteúdos favoráveis ao presidente.
A atuação do parlamentar nas redes sociais contribuiu para a mobilização de setores da esquerda em torno da campanha petista, em uma estratégia que busca ampliar o alcance das publicações, estimular o engajamento e disputar a visibilidade dos assuntos em destaque nas plataformas.
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Estado de saúde
Janones permanece sob monitorização cardíaca contínua e recebe assistência de uma equipe médica especializada. A cardiologista Ludhmila Hajjar é a responsável pelo acompanhamento do deputado durante a internação.
A arritmia cardíaca é uma alteração no ritmo dos batimentos do coração, que podem ficar mais rápidos, mais lentos ou irregulares. A gravidade depende do tipo de alteração e das condições clínicas do paciente.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a natureza da arritmia apresentada por Janones, os procedimentos médicos realizados ou a previsão de alta hospitalar.