A menos de uma semana do segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro mobilizam apoiadores em eventos em Pernambuco
Presidente participa de caminhada entre Juazeiro e Petrolina nesta terça-feira (20); campanha do senador prevê atos com aliados em Recife e Jaboatão
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A menos de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25), as campanhas do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) intensificam a mobilização de apoiadores em Pernambuco. As duas candidaturas preparam eventos de rua e encontros com lideranças políticas para ampliar a presença no estado na reta final da disputa.
Lula retorna a Pernambuco nesta terça-feira (20) para uma caminhada com início previsto em Juazeiro, na Bahia, e encerramento em Petrolina, no Sertão pernambucano. O presidente esteve na capital do estado no último dia 25, antes do primeiro turno, onde fez uma caminha no Centro do Recife, ao lado de aliados e apoiadores.
Já a campanha de Flávio organiza uma série de atividades em diferentes regiões de Pernambuco, com a participação de nomes de destaque da direita.
Flávio não virá ao estado nesta etapa da campanha. O senador esteve em Pernambuco em 16 de setembro, quando participou de agendas com aliados políticos.
Lula participa de caminhada entre Juazeiro e Petrolina
A agenda de Lula começa às 14h, com concentração na Orla II e caminhada prevista para ser iniciada às 16h de Juazeiro. De lá, os participantes seguirão em caminhada até Petrolina, onde a programação deve terminar na Avenida Guararapes. A atividade foi divulgada pelo deputado federal Carlos Veras, presidente estadual do PT e coordenador da campanha do presidente em Pernambuco.
Em publicação sobre a mobilização, Veras convocou apoiadores das duas cidades para participar do ato. O parlamentar afirmou que a atividade pretende reunir a militância em torno da candidatura à reeleição do presidente.
“Petrolina e Juazeiro, Juazeiro e Petrolina, estarão juntas em uma grande mobilização por Lula. Nosso time em Pernambuco estará presente, com lideranças de todo o estado. Vai ser uma coisa linda ver as duas cidades irmãs, unidas pelo São Francisco, recebendo Lula com essa força e participação popular”, declarou.
Deverão marcar presença no evento os senadores Teresa Leitão (PT), Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), deputados federais e estaduais que integram a base do presidente no estado, entre eles o presidente nacional do PSB e ex-prefeito do Recife, João Campos, também está confirmado na agenda.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ao longo da semana, outras mobilizações em apoio à reeleição de Lula estão previstas em cidades pernambucanas, como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Caruaru, além de atos em municípios do Agreste e da Zona da Mata.
Campanha de Flávio prevê atos em várias regiões
A campanha de Flávio também programou atividades ao longo da semana em Pernambuco. Sob a coordenação estadual do deputado federal Mendonça Filho (PL), a agenda inclui encontros com representantes do setor produtivo, mobilizações de rua e carreatas em municípios da Região Metropolitana do Recife e do interior.
“É carga total com a direita unida e mobilizada para levar a mensagem de Flávio a cada vez mais pessoas em todos os cantos de Pernambuco”, afirmou Mendonça.
Na quarta-feira (21), a Caravana Muda Brasil chega ao Recife com a presença da senadora Tereza Cristina (PP) e do deputado federal Pedro Lupion (PP), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O encontro está marcado para as 9h, no Mar Hotel, em Boa Viagem, e deve reunir empresários, produtores rurais, industriais, comerciantes e representantes da sociedade civil.
Na quinta-feira (22), às 19h22, acontece a agenda "Bloquinho 22", com a participação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), com ponto de concentração a Pracinha de Boa Viagem, indo até o Parque Dona Lindu.
Na sexta-feira (23), Alfredo Gaspar (PL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio, participa de uma carreata em Jaboatão dos Guararapes. A programação do mesmo dia prevê outras mobilizações em Triunfo, no Sertão, e Barreiros, na Mata Sul.
No véspera da votação, também devem acontecer carreatas nas zonas Norte e Sul do Recife, além de atividades em Igarassu, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, com adesivaços.
Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo