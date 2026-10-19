A menos de uma semana do segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro mobilizam apoiadores em eventos em Pernambuco

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Presidente participa de caminhada entre Juazeiro e Petrolina nesta terça-feira (20); campanha do senador prevê atos com aliados em Recife e Jaboatão

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A menos de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25), as campanhas do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) intensificam a mobilização de apoiadores em Pernambuco. As duas candidaturas preparam eventos de rua e encontros com lideranças políticas para ampliar a presença no estado na reta final da disputa.

Lula retorna a Pernambuco nesta terça-feira (20) para uma caminhada com início previsto em Juazeiro, na Bahia, e encerramento em Petrolina, no Sertão pernambucano. O presidente esteve na capital do estado no último dia 25, antes do primeiro turno, onde fez uma caminha no Centro do Recife, ao lado de aliados e apoiadores.

Já a campanha de Flávio organiza uma série de atividades em diferentes regiões de Pernambuco, com a participação de nomes de destaque da direita.

Flávio não virá ao estado nesta etapa da campanha. O senador esteve em Pernambuco em 16 de setembro, quando participou de agendas com aliados políticos.

Lula participa de caminhada entre Juazeiro e Petrolina

A agenda de Lula começa às 14h, com concentração na Orla II e caminhada prevista para ser iniciada às 16h de Juazeiro. De lá, os participantes seguirão em caminhada até Petrolina, onde a programação deve terminar na Avenida Guararapes. A atividade foi divulgada pelo deputado federal Carlos Veras, presidente estadual do PT e coordenador da campanha do presidente em Pernambuco.

Em publicação sobre a mobilização, Veras convocou apoiadores das duas cidades para participar do ato. O parlamentar afirmou que a atividade pretende reunir a militância em torno da candidatura à reeleição do presidente.

“Petrolina e Juazeiro, Juazeiro e Petrolina, estarão juntas em uma grande mobilização por Lula. Nosso time em Pernambuco estará presente, com lideranças de todo o estado. Vai ser uma coisa linda ver as duas cidades irmãs, unidas pelo São Francisco, recebendo Lula com essa força e participação popular”, declarou.

Deverão marcar presença no evento os senadores Teresa Leitão (PT), Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), deputados federais e estaduais que integram a base do presidente no estado, entre eles o presidente nacional do PSB e ex-prefeito do Recife, João Campos, também está confirmado na agenda.

Ao longo da semana, outras mobilizações em apoio à reeleição de Lula estão previstas em cidades pernambucanas, como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Caruaru, além de atos em municípios do Agreste e da Zona da Mata.

Campanha de Flávio prevê atos em várias regiões

A campanha de Flávio também programou atividades ao longo da semana em Pernambuco. Sob a coordenação estadual do deputado federal Mendonça Filho (PL), a agenda inclui encontros com representantes do setor produtivo, mobilizações de rua e carreatas em municípios da Região Metropolitana do Recife e do interior.

“É carga total com a direita unida e mobilizada para levar a mensagem de Flávio a cada vez mais pessoas em todos os cantos de Pernambuco”, afirmou Mendonça.

Na quarta-feira (21), a Caravana Muda Brasil chega ao Recife com a presença da senadora Tereza Cristina (PP) e do deputado federal Pedro Lupion (PP), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O encontro está marcado para as 9h, no Mar Hotel, em Boa Viagem, e deve reunir empresários, produtores rurais, industriais, comerciantes e representantes da sociedade civil.

Na quinta-feira (22), às 19h22, acontece a agenda "Bloquinho 22", com a participação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), com ponto de concentração a Pracinha de Boa Viagem, indo até o Parque Dona Lindu.

Na sexta-feira (23), Alfredo Gaspar (PL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio, participa de uma carreata em Jaboatão dos Guararapes. A programação do mesmo dia prevê outras mobilizações em Triunfo, no Sertão, e Barreiros, na Mata Sul.

No véspera da votação, também devem acontecer carreatas nas zonas Norte e Sul do Recife, além de atividades em Igarassu, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, com adesivaços.

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