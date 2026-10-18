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Política | Notícia

Pernambucanos participam de carreata pró-Flávio na Zona Norte do Recife neste domingo (18)

Movimento em apoio ao candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, contou com participação de Mendonça Filho, Coronel Feitosa e Gilson Machado Filho

Por JC Publicado em 18/10/2026 às 15:15
Mendonça Filho, Coronel Feitosa e Gilson Machado Filho lideram carreata pró-Flávio na Zona Norte do Recife
Mendonça Filho, Coronel Feitosa e Gilson Machado Filho lideram carreata pró-Flávio na Zona Norte do Recife - Divulgação

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Uma semana antes do segundo turno das eleições no Brasil, uma carreata foi realizada neste domingo (18), na Zona Norte do Recife, em apoio ao candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

A mobilização foi liderada pelo deputado federal Mendonça Filho (PL), coordenador da campanha de Flávio em Pernambuco, e contou com a presença do Coronel Alberto Feitosa (PL) e de Gilson Machado Filho (PL).

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O movimento reuniu centenas de carros e motos, além de apoiadores vestidos de verde e amarelo. O percurso incluiu Guabiraba, Bomba do Hemetério, Vasco da Gama e Nova Descoberta.

“Famílias, centenas de carros e motos, gente vestida de verde e amarelo, numa grande demonstração de apoio a Flávio Bolsonaro. Nossa campanha está chegando cada vez mais perto das pessoas”, destacou Mendonça.

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