Pernambucanos participam de carreata pró-Flávio na Zona Norte do Recife neste domingo (18)

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Movimento em apoio ao candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, contou com participação de Mendonça Filho, Coronel Feitosa e Gilson Machado Filho

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Uma semana antes do segundo turno das eleições no Brasil, uma carreata foi realizada neste domingo (18), na Zona Norte do Recife, em apoio ao candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

A mobilização foi liderada pelo deputado federal Mendonça Filho (PL), coordenador da campanha de Flávio em Pernambuco, e contou com a presença do Coronel Alberto Feitosa (PL) e de Gilson Machado Filho (PL).

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O movimento reuniu centenas de carros e motos, além de apoiadores vestidos de verde e amarelo. O percurso incluiu Guabiraba, Bomba do Hemetério, Vasco da Gama e Nova Descoberta.

“Famílias, centenas de carros e motos, gente vestida de verde e amarelo, numa grande demonstração de apoio a Flávio Bolsonaro. Nossa campanha está chegando cada vez mais perto das pessoas”, destacou Mendonça.

