fechar
Política | Notícia

Flávio é investigado em 2º inquérito no STF para apurar suspeitas de lavagem com advogado

O inquérito chegou ao STF há pelo menos uma semana e foi distribuído por meio de sorteio. O relator sorteado foi o ministro Alexandre de Moraes

Por Estadão Conteúdo Publicado em 18/10/2026 às 19:32
Fl&aacute;vio Bolsonaro faz discurso durante um evento de campanha
Flávio Bolsonaro faz discurso durante um evento de campanha - Wilton Júnior/Estadão Conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um novo inquérito contra o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo sua relação com o advogado Willer Tomaz.

O inquérito chegou ao STF há pelo menos uma semana e foi distribuído por meio de sorteio. O relator sorteado foi o ministro Alexandre de Moraes. Procuradas, as defesas ainda não se manifestaram.

Com isso, Flávio passou a ser investigado em dois inquéritos atualmente em tramitação no STF. O primeiro envolve o pedido de recursos ao banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse e tramita sob relatoria de André Mendonça.

Essa nova investigação surgiu a partir de provas colhidas em um inquérito da PF que tramitava no Rio Grande do Sul na primeira instância e apurava suspeitas envolvendo plataformas de pagamento digital e o setor de apostas.

Ao longo da investigação, a PF diz ter identificado "elementos indicativos de vínculo de controle ou propriedade de fato de Willer Tomaz sobre a Rede Loto", primeira bet a obter autorização estadual no governo do Rio de Janeiro para explorar apostas esportivas. A PF diz que os dois sócios formais da Rede Loto possuem vínculos com o advogado. Por causa disso, ele passou a ser investigado.

Após análise da quebra de sigilo da nuvem do celular de Willer, os investigadores identificaram vínculos entre o advogado e o senador Flávio Bolsonaro, que tem foro privilegiado. Por isso, o caso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal.

"Registra-se, por fim, que o material analisado contém referências a autoridades detentora de foro por prerrogativa de função, notadamente parlamentar federal", escreveu a PF.

"A análise da trajetória pessoal e dos dados relacionados a Willer revelou a existência de uma ampla rede de contatos com agentes públicos e figuras de projeção política, incluindo políticos, servidores públicos, integrantes do Ministério Público e pessoas vinculadas ao Poder Judiciário (...). Entre os vínculos que merecem especial atenção está aquele relacionado ao senador Flávio Bolsonaro, cuja proximidade com o investigado aparece indicada nos elementos analisados", diz a PF.

O advogado também já havia sido alvo de busca e apreensão em agosto, autorizada pelo ministro André Mendonça na Operação Sem Desconto, por suspeita de ter realizado operações de lavagem de dinheiro e ocultação de recursos para o senador Weverton Rocha (PDT-MA). Nesse caso, Flávio Bolsonaro não foi alvo da apuração.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A nova investigação menciona registros de festas, encontros e reuniões entre Willer e Flávio, pagamentos de viagens ao parlamentar e também vínculo em uma conta bancária em nome da empresa Alcazar Holding, na qual Flávio era mencionado como "usuário master". O vínculo de Flávio com a conta foi revelado pelo portal UOL e confirmado pelo Estadão. "Durante as análises, foram identificados diversos elementos que evidenciam uma relação de proximidade entre Willer e Flávio Bolsonaro. Entre os registros localizados, constam referências a festas, encontros e reuniões envolvendo ambos, além de documentos de natureza pessoal vinculados a Flávio encontrados no iCloud de Willer", diz a PF.

A PF menciona que uma das contas bancárias do advogado movimentou cerca de R$ 130 milhões em um período de março a maio de 2025 e aponta que seria necessário aprofundar a origem e destinação dos recursos.

 

Leia também

Flávio comemora entrevista de lobista e deputada do PL quer proteção para testemunha
ELEIÇÕES 2026

Flávio comemora entrevista de lobista e deputada do PL quer proteção para testemunha
Ato pró-Flávio na Paulista reúne lideranças do PL e tem míssil que pede ataque de Trump ao Brasil
ELEIÇÕES 2026

Ato pró-Flávio na Paulista reúne lideranças do PL e tem míssil que pede ataque de Trump ao Brasil

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.