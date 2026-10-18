Com atos no Recife e desfile de agremiações em Olinda, apoiadores de Lula vão às ruas pelo país

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Mobilizações ocorreram a uma semana do segundo turno; manifestações também reuniram artistas no Rio de Janeiro, em Salvador e em outras capitais

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*Com informações de Estadão Conteúdo

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizaram manifestações em diferentes cidades do país neste domingo (18), a uma semana do segundo turno das eleições presidenciais. Em Pernambuco, os atos mobilizaram manifestantes no Marco Zero, no Recife, e levaram mais de 120 agremiações carnavalescas às ladeiras de Olinda, na Região Metropolitana. Também houve uma caminhada em Jaboatão dos Guararapes.

As mobilizações ocorreram na reta final da disputa entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que terminou o primeiro turno à frente do petista por uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos. Segundo o PT, os atos integram a iniciativa "Bora Virar", que busca ampliar o diálogo com eleitores e conquistar novos apoios para o presidente antes da votação do próximo domingo (25).

Recife e Olinda

No Recife, manifestantes se reuniram no início da tarde no Marco Zero, no Bairro do Recife, com bandeiras e cartazes em defesa da reeleição de Lula. Entre os participantes estava o senador Humberto Costa (PT), reeleito no primeiro turno das eleições deste ano.

A mobilização na capital pernambucana também contou com atividades em outros pontos da cidade. No bairro da Várzea, na Zona Oeste, militantes realizaram uma campanha porta a porta. Pela manhã, apoiadores promoveram atividades de bicicleta, incluindo um percurso que saiu do Parque das Graças, na Zona Norte, em direção ao Recife Antigo.

Em Olinda, o apoio à candidatura petista ganhou o formato de um desfile carnavalesco. Mais de 120 agremiações participaram do chamado "Bloco da Vitória", que teve concentração na Praça do Carmo e percorreu as ladeiras do Sítio Histórico no fim da tarde.

Entre os grupos participantes estavam agremiações tradicionais do carnaval pernambucano, como Eu Acho É Pouco, Cariri Olindense e Boi da Macuca, que levaram seus estandartes às ruas em defesa da reeleição do presidente.

Ainda na Região Metropolitana, apoiadores de Lula realizaram uma caminhada pela manhã em Jaboatão dos Guararapes, com a participação da senadora Teresa Leitão (PT), líder do governo no Senado.

Atos pelo país

No Rio de Janeiro, duas manifestações reuniram apoiadores do presidente ao longo do domingo. Pela manhã, estudantes, movimentos sociais e militantes se concentraram na região da Candelária, no Centro da cidade. O ato contou com a participação do cantor Chico Buarque e de políticos como o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

À tarde, a Praia de Copacabana recebeu o "Ato Musical pela Democracia", convocado pelo cantor Caetano Veloso e organizado pelos coletivos 342 Artes e Mídia Ninja. O evento reuniu artistas como Djavan, Marina Sena, Chico César e Fernanda Abreu, além de outras personalidades da cultura brasileira.

Em Salvador, na Bahia, os manifestantes fizeram uma caminhada pela orla, entre Ondina e o Farol da Barra. A mobilização contou com a participação de Gilberto Gil, Daniela Mercury, Zélia Duncan, Liniker e integrantes do BaianaSystem. Daniela comandou um trio elétrico durante o percurso.

Em Brasília, os apoiadores de Lula se concentraram pela manhã na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República. Depois, seguiram em caminhada em direção ao Congresso Nacional. O ato contou com a participação do cantor Alexandre Carlo, do Natiruts.

Em São Paulo, manifestações ocorreram em diferentes regiões da cidade, incluindo o Largo da Batata, em Pinheiros, e bairros da periferia. Também foram registrados atos em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, João Pessoa, Maceió, Goiânia e Vitória, entre outras capitais.

As manifestações dão continuidade às mobilizações organizadas por apoiadores de Lula desde o primeiro turno. No domingo anterior (11), o presidente participou de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, onde pediu o comparecimento dos eleitores às urnas no segundo turno.

A votação que definirá o próximo presidente da República está marcada para o próximo domingo, 25 de outubro.

Manifestações no exterior

Além dos atos pelo Brasil, foram registradas manifestações pró-Lula no exterior. Em Nova York, manifestantes se reuniram na Union Square, uma das praças emblemáticas da cidade, na tarde deste domingo. Com bandeiras do Brasil, bonés do MST, camisas da seleção brasileira e cartazes, os manifestantes cantaram palavras de ordem e ouviram discursos dos organizadores.

O núcleo do PT e o grupo Mulheres da Resistência no Exterior programaram o encontro na praça, localizada no entroncamento das avenidas Broadway, e Quinta, com a rua 14. Da Union Square, o grupo fez uma caminhada até a Washington Square, distante cerca de um quilômetro.

Os cartazes traziam frases ora escritas em português ora em inglês, como “Brazil does not fit in anyone’s backyard” (“o Brasil não cabe no quintal de ninguém”) e “Meta, Hands off our elections”, fazendo uma referência à dona do Facebook.

No perfil do Instagram, o grupo Mulheres da Resistência no Exterior destaca que outras manifestações foram organizadas em Amsterdã, Lisboa, Paris, Marselha (França), Madri, Colônia (Alemanha), Londres, Genebra, Milão, Toronto, entre outras cidades.