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Política | Notícia

Brasileiros participam de ato pró-Lula em Lisboa neste domingo (18)

"Caminhada da Virada", como a mobilização pelas ruas está sendo chamada, contou com a presença do cantor pernambucano Alceu Valença

Por JC Publicado em 18/10/2026 às 12:24
Brasileiros participaram de ato em apoio a reeleição do presidente Lula, neste domingo (18), pelas ruas de Lisboa
Brasileiros participaram de ato em apoio a reeleição do presidente Lula, neste domingo (18), pelas ruas de Lisboa - Priscilla Aguiar/Cortesia

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Brasileiros que moram em Portugal participaram, neste domingo (18), de um ato em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A mobilização "Caminhada pela Virada", como está sendo chamada, contou com a presença do cantor pernambucano Alceu Valença.

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Com cartazes em defesa da democracia, da Amazônia e contra a entrega de recursos naturais aos Estados Unidos, o grupo se concentrou às 10h30 de Lisboa (6h30 de Brasília) na histórica Praça Luís de Camões.

Priscilla Aguiar/Cortesia
Alceu Valença participou de ato pró-Lula em Lisboa - Priscilla Aguiar/Cortesia

O ato seguiu em caminhada às 11h30 de Lisboa (7h30 de Brasília) em direção a Ribeira das Naus, sendo embalado pelo grupo de Maracatu Baque do Tejo.

Com 26.401 votos, Lula venceu Flávio Bolsonaro (PL) em Portugal, o segundo maior colégio eleitoral brasileiro na Europa, no primeiro turno. O senador recebeu 19.412 votos.

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