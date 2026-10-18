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Ato pró-Flávio na Paulista reúne lideranças do PL e tem míssil que pede ataque de Trump ao Brasil

Durante a manifestação, foi registrada a presença de um míssil inflável com a inscrição "Trump Nuke Brazil" (Trump, bombardeie o Brasil)

Por JC Publicado em 18/10/2026 às 18:02 | Atualizado em 18/10/2026 às 18:52
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Manifestação pró-Flávio Bolsonaro neste domingo (18), na Avenida Paulista, em São Paulo - CESAR CONVENTI/ESTADÃO CONTEÚDO

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*Com informações do Estadão Conteúdo

Apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) se reuniram para manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (18), uma semana antes da votação do segundo turno.

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Em breve discurso durante o ato, denominado "Bloquinho do 22", Flávio Bolsonaro pediu que apoiadores acompanhassem o debate da Band.

Na sequência, Flávio afirmou que o País está sem comando e manifestou confiança em sua vitória no segundo turno. "O Brasil está sem presidente, mas é por pouco tempo, porque Flávio Bolsonaro está chegando e o Brasil vencer", disse. O senador encerrou o discurso repetindo o lema "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

O ato reuniu lideranças como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador eleito por São Paulo André do Prado (PL) e o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL).

Durante a manifestação, foi registrada a presença de um míssil inflável com a inscrição "Trump Nuke Brazil" (Trump, bombardeie o Brasil).

Antes do início dos discursos, um integrante da organização pediu, do carro de som principal, que os manifestantes recolhessem bandeiras de outros países, como Estados Unidos e Israel.

“Agradeço de coração. Vocês estão fazendo história junto com a gente. Vamos virar está página triste do Brasil. Faltam só sete dias para a gente livrar o Brasil do PT”, disse o candidato.

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