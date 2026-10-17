Lula diz, em nota à CNN, que jamais manteve interlocução com lobista Roberta Luchsinger

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Segundo o presidente da República, o Brasil viu em outros processos eleitorais a divulgação de denúncias sem comprovação

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, em nota, que jamais manteve interlocução com a empresária Roberta Luchsinger. À CNN Brasil, a lobista disse que tem intenção de fazer uma delação premiada porque não quer ser "boi de piranha".

Ela e o filho do presidente, Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, são investigados pela Polícia Federal por tráfico de influência.

"Como já esclareceu em outras ocasiões, o presidente Lula jamais manteve qualquer conexão com Roberta", disse Lula. "É importante ressaltar que não existe nenhum contrato do governo federal com Roberta. Causa estranheza que essas declarações sejam lançadas justamente as vésperas do segundo turno da eleição", afirmou.

Segundo o presidente da República, o Brasil viu em outros processos eleitorais a divulgação de denúncias sem comprovação.

"A repetição desse expediente representa uma tentativa irresponsável de tumultuar o processo democrático e interferir na livre escolha dos eleitores", conclui o texto.