José Sarney recebe alta após cirurgia abdominal e nove dias internado
Boletim médico informa que Sarney apresentou "evolução clínica satisfatória" e deverá continuar o acompanhamento de saúde em consultas ambulatoriais
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José Sarney, de 96 anos, deixou o UDI Hospital, em São Luís, capital do Maranhão, na manhã deste sábado, 17. O ex-presidente da República estava internado desde 9 de outubro, quando foi submetido a uma cirurgia para tratar uma obstrução intestinal.
A alta foi confirmada por boletim médico divulgado pelo hospital da Rede D’Or. De acordo com o documento, reproduzido pela Agência Brasil, Sarney apresentou "evolução clínica satisfatória" e deverá continuar o acompanhamento de saúde em consultas ambulatoriais.
A internação ocorreu após o ex-presidente sentir dores abdominais. Ele passou por exames de imagem antes da cirurgia e permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante parte da recuperação.
Após ser transferido para um quarto, publicou uma mensagem nas redes sociais informando que estava melhor e esperava voltar para casa em breve.
Esta foi a terceira internação de Sarney desde setembro. Naquele mês, ele recebeu tratamento para pneumonia no UDI Hospital e, posteriormente, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no Sudeste do País, de onde teve alta em 30 de setembro.
Primeiro presidente civil após a ditadura militar
José Sarney foi o primeiro presidente civil a assumir o comando do Brasil após o fim da ditadura militar (1964-1985). Sarney governou o Brasil entre 1985 e 1990.
Ele assumiu interinamente a Presidência da República em março de 1985, devido à internação do presidente eleito Tancredo Neves, de quem havia sido eleito vice-presidente.
A partir da morte de Tancredo, em abril do mesmo ano, Sarney seguiu o mandato estabelecido pela Constituição de 1988 para aquele período, de 5 anos.