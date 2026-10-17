Flávio Bolsonaro participa de ato de campanha em Vitória ao lado de aliados

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Durante o evento, o candidato do PL criticou o governo do PT e afirmou que pretende encerrar o ciclo do partido no comando do país

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, participou neste sábado (17) de um ato de campanha na orla de Vitória, no Espírito Santo. O evento "Bloco 22", reuniu apoiadores e lideranças políticas aliadas ao candidato na reta final do segundo turno, que acontece no domingo (25).

Durante o ato, Flávio criticou o governo do PT e afirmou que pretende encerrar o ciclo do partido no comando do país. “É o fim da era do PT porque esse governo está deixando recordes de mulheres assassinadas, espancadas, de empresas fechadas. A gente vai botar um ponto final nisso”, discursou.

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Entre os participantes estavam o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG); o senador Magno Malta (PL-ES); a senadora Damares Alves (Republicanos-DF); o senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP); e o deputado estadual Lucas Pavanato (PL-SP).

Também participou Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato ao governo do Espírito Santo, que disputa o segundo turno. Em discurso, ele defendeu a construção de um projeto político para o país e o estado em parceria com Flávio Bolsonaro.

Depois do ato em Vitória, Flávio Bolsonaro segue para Salvador, onde tem um evento de campanha previsto para o fim da tarde, no Farol da Barra.

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