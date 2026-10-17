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Política | Notícia

Eleições 2026: Lula foca na preparação para debate enquanto aliados mobilizam atos pelo Brasil

Sem agendas públicas de rua no sábado, candidato do PT reserva o dia em Brasília para confronto na TV, enquanto apoio político ganha força em SP e RJ

Por JC Publicado em 17/10/2026 às 18:47 | Atualizado em 17/10/2026 às 18:56
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O foco central do presidenciável foi a preparação estratégica para o debate televisivo de domingo (18), promovido pela Band - Ricardo Stuckert/PR

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Na reta final para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para 25 de outubro, o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneceu em Brasília (DF) neste sábado (17/10) sem a realização de atos públicos de campanha. O foco central do presidenciável foi a preparação estratégica para o debate televisivo de domingo (18), promovido pela Band, considerado decisivo para a consolidação de apoios e para a atração de eleitores indecisos a uma semana da votação.

Embora Lula tenha reservado a agenda para o treino do primeiro confronto direto com seu adversário, o dia foi marcado por intensas mobilizações promovidas por seus aliados em diferentes regiões do País. As ações de rua buscaram manter a campanha ativa nas bases eleitorais, engajando militantes e eleitores nas capitais e no interior.

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MANIFESTOS E MOBILIZAÇÃO NAS RUAS REFORÇAM CAMPANHA PETISTA

GABRIEL SILVA/RASPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Grupo de intelectuais divulgou, neste sábado, uma declaração de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - GABRIEL SILVA/RASPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Em São Paulo, a campanha de Lula recebeu o reforço de um manifesto assinado por 15 personalidades, incluindo ex-ministros do governo Fernando Henrique Cardoso, a educadora Beatriz Cardoso (filha de FHC), ambientalistas, economistas e juristas. O documento "Pela democracia, pela estabilidade, pelo desenvolvimento com justiça social e ambiental e pelo Brasil" reuniu nomes como Miguel Reale Júnior, José Carlos Dias, Aloysio Nunes, Claudia Costin, Rubens Ricupero, Eduardo Giannetti e Fábio Feldmann.

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O anúncio do apoio suprapartidário ocorreu no centro da capital paulista e contou com as presenças do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad, Simone Tebet e Marina Silva. Durante o evento, Marina Silva e Alckmin destacaram a formação de uma frente ampla em defesa da democracia e das conquistas sociais, mencionando também declarações recentes de apoio como a de Mário Covas Neto.

Paralelamente aos atos políticos, apoiadores de Lula realizaram caminhadas e marchas ao longo do dia, como a marcha "Heliópolis contra o racismo", acompanhada de manhã por Alckmin, Haddad e Tebet, e o ato "Mulheres com Lula", no Centro de São Paulo. No Rio de Janeiro, foram registrados eventos no Complexo da Maré e no Cacique de Ramos, além de passeatas em Campinas, Sorocaba e Santos (SP), e em João Pessoa (PB).

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