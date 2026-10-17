Eleições 2026: Flávio Bolsonaro comanda 'Bloco do 22' em Vitória e Salvador na reta final da campanha

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Candidato do PL percorreu capitais do Espírito Santo e da Bahia em maratona de atos públicos antes do debate presidencial de domingo

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Em busca de ampliar sua presença na reta final do segundo turno das Eleições 2026, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) cumpriu uma intensa maratona de compromissos públicos neste sábado (17/10). O presidenciável esteve presente em duas capitais estratégicas da Região Sudeste e Nordeste para liderar eventos de mobilização popular com apoiadores.

A agenda de campanha teve início pela manhã em Vitória, no Espírito Santo, onde o candidato participou do ato intitulado "Bloco do 22". A concentração reuniu apoiadores por volta das 10h na Orla de Camburi, nas proximidades do Quiosque 1 e do Píer de Iemanjá, marcando o engajamento da militância capixaba na reta decisiva da disputa.

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MARATONA NO NORDESTE E PREPARATIVOS PARA O DEBATE

Apoiadores do candidato à presidência Flávio Bolsonaro em ato, no Espírito Santo. - Divulgação

No período da tarde, Flávio Bolsonaro deslocou-se para Salvador, na Bahia, para comandar uma nova edição do "Bloco do 22" a partir das 16h. O ponto de encontro ocorreu no Morro do Cristo, localizado na Avenida Oceânica, no bairro da Barra, de onde os participantes seguiram em caminhada com destino ao Farol da Barra.

A estratégia de realizar atos presenciais consecutivos visa reforçar o contato direto com o eleitorado e mobilizar a base conservadora a poucos dias da votação, marcada para o dia 25 de outubro. O candidato busca consolidar votos em regiões onde a disputa se mostra acirrada neste segundo turno. Em Salvador, o deputado federal e coordenador da campanha em Pernambuco, Mendonça Filho, participou do ato do presidenciável.

Em mensagem direcionada aos pernambucanos, Flávio Bolsonaro pediu apoio para o segundo turno e afirmou que pretende governar para todos os brasileiros. O candidato garantiu a continuidade do Bolsa Família e do reajuste do benefício, além de defender iniciativas de qualificação profissional, capacitação e incentivo ao empreendedorismo. “O Brasil só vai vencer se você vencer”, declarou Flávio, ao defender medidas para facilitar a abertura de empresas e ampliar as oportunidades de geração de renda, inclusive por meio do trabalho em casa e das vendas pela internet.

Após cumprir os compromissos em solo baiano e capixaba, o candidato do PL volta suas atenções para o confronto direto na televisão contra Lula (PT), agendado para a noite de domingo (18) na Band. Além disso, a campanha articula para o mesmo domingo uma manifestação de rua na Avenida Paulista, em São Paulo, buscando demonstrar força política na capital onde ficou em segundo lugar no primeiro turno.

