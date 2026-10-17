Debate presidencial na Band abre confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno
Debate acontecerá neste domingo (18), às 20h, com cobertura nas redes sociais do JC e comentários do colunista Igor Maciel na Rádio Jornal
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Os candidatos à presidência do Brasil Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estarão frente a frente neste domingo (18), no primeiro debate presidencial do segundo turno das eleições de 2026. Promovido pela TV Bandeirantes, o encontro será realizado a partir das 20h, nos estúdios da emissora, em São Paulo, a uma semana da votação, marcada para 25 de outubro.
O debate será o primeiro confronto direto entre os dois candidatos nesta etapa da disputa. Nenhum deles participou dos debates presidenciais durante o primeiro turno.
A expectativa é que os presidenciáveis apresentem suas propostas e respondam aos questionamentos do adversário em um momento decisivo da campanha.
Como acompanhar a cobertura no SJCC
O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação preparou uma cobertura do debate para ampliar o acompanhamento do público sobre o encontro entre os presidenciáveis.
Nas redes sociais do Jornal do Commercio, será possível acompanhar a cobertura do debate, com informações sobre os principais acontecimentos do confronto entre Lula e Flávio.
Na Rádio Jornal, o colunista Igor Maciel, fará comentários a cada intervalo do debate, com análises sobre os principais momentos do encontro e os movimentos dos candidatos durante a discussão.
Flávio mudou de posição sobre debate
A participação de Flávio Bolsonaro no debate da Band foi marcada por uma mudança de posição. Na terça-feira (13), o senador afirmou que não compareceria ao encontro.
No mesmo dia, o presidente Lula confirmou presença. Em vídeo para a Rede Bandeirantes, o presidente disse esperar a presença do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
"No domingo, eu estarei no debate da TV Bandeirantes e espero que meu adversário compareça para que possamos mostrar para o povo a diferença entre os candidatos e os programas", disse.
Na quarta-feira (14), Flávio voltou atrás e anunciou que iria ao debate. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que sua declaração anterior tinha sido uma estratégia para levar Lula a confirmar presença.
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“É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse”, disse o candidato.
O debate da Band será o primeiro de uma série de confrontos previstos para a reta final da campanha presidencial. O último encontro entre os candidatos antes da votação está marcado para 23 de outubro, na TV Globo.
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