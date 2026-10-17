Camisa do Brasil e gesto de "L" ganham as redes em meio a atos pró-Lula em Pernambuco neste sábado (17)
Mais de 20 atos no estado foram programados com caminhadas, panfletagens, adesivaços e mobilizações de estudantes e movimentos sociais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Fotos de pessoas vestindo a camisa da Seleção Brasileira e fazendo o gesto de “L”, em referência ao presidente Lula (PT), começaram a circular nas redes sociais em meio à mobilização de apoiadores para o segundo turno das eleições presidenciais. A trend aparece nos stories e no feed de apoiadores, aliados políticos e do próprio presidente, em uma tentativa de desvincular as cores da bandeira brasileira, frequentemente associadas ao bolsonarismo, desse campo político e aproximá-las da campanha petista.
A mobilização digital ocorre paralelamente a mais de 20 atos programados para este sábado (17) em Pernambuco, com caminhadas, panfletagens, adesivaços e atividades organizadas por movimentos sociais, estudantes e militantes.
A agenda pública de atos reúne mais de 20 iniciativas ao longo do sábado, distribuídas entre a Região Metropolitana do Recife, o Agreste, o Sertão e a Zona da Mata. A programação inclui ações voltadas à conquista de votos, caminhadas em apoio à reeleição e atividades de participação popular.
Caminhada Vira Voto já mobiliza apoiadores em Olinda
Entre as atividades da manhã está a Caminhada Vira Voto, organizada pela Brigada Bonsucesso, em Olinda. A concentração foi marcada para as 9h, com a proposta de mobilizar apoiadores e ampliar o diálogo com eleitores durante a reta final da campanha.
No Recife, entre as atividades previstas estavam uma panfletagem organizada pelo Comitê dos Bancários, às 8h30, e um ato de mobilização às 9h. O movimento Mulheres com Lula também convocou apoiadoras para uma atividade na capital pernambucana, com concentração marcada para as 8h.
Também está programada para a manhã foi a instalação de uma banquinha da Universidade de Pernambuco (UPE) no Mercado de São José, na área central do Recife. A atividade integra as ações de mobilização organizadas por grupos universitários em apoio ao presidente.
Caruaru, Garanhuns e Camaragibe têm atos previstos para a tarde
A programação continua à tarde, com atividades em cidades do Agreste e da Região Metropolitana.
Em Caruaru, estão previstos um adesivaço em apoio a Lula, na Avenida Dom Bosco, às 13h, e uma ação chamada Vira Voto da Sucata, também às 13h. Para as 17h, a agenda inclui o CAA com Lula e um ato estudantil denominado Designs Soberanos, ambos anunciados para o município.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em Garanhuns, há caminhadas em apoio à reeleição do presidente previstas para as 13h e as 17h30. As duas atividades constam na programação divulgada pelos organizadores, embora seja necessário confirmar se são iniciativas distintas.
Já em Camaragibe, a mobilização prevista para as 13h30 é organizada por estudantes e tem como objetivo manifestar apoio à candidatura do presidente.
No Recife, a agenda também inclui a atividade Brota pela Democracia, uma oficina aberta para a produção de materiais destinados ao ato com Lula programado para domingo (18). O encontro está marcado para as 16h, no bairro da Boa Vista.
Mobilização chega ao Sertão e à Zona da Mata
No Sertão pernambucano, uma caminhada em apoio ao governo Lula está prevista para as 17h, em Araripina. A iniciativa integra a programação de atos organizados em diferentes regiões do estado para fortalecer a campanha do presidente.
No Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, os organizadores anunciaram para as 17h13 uma carreata apresentada como a “maior da história” do município. A dimensão esperada, no entanto, é uma previsão dos responsáveis pela convocação.
Em Custódia, no Sertão, uma grande caminhada em apoio à reeleição de Lula está programada para as 17h13. A agenda também prevê, às 18h, uma mobilização em Itaíba e, às 18h13, uma atividade chamada Surubim com Lula.
Na Zona da Mata Norte, a Caminhada da Vitória, em Lagoa do Carro, está prevista para as 19h13. A iniciativa integra a sequência de mobilizações programadas para o fim do dia.
Além desses eventos, a lista divulgada pelos organizadores inclui uma manifestação popular pró-Lula prevista para as 18h13, sem indicação de município no material consultado.
Lula volta a Pernambuco na terça-feira (20)
O presidente Lula voltará a Pernambuco na próxima terça-feira (20), para participar de um ato de campanha em Petrolina, no Sertão do estado, na reta final do segundo turno das eleições presidenciais. A visita foi confirmada pelo presidente estadual do PT, o deputado federal Carlos Veras, nas redes sociais.
A mobilização deve envolver apoiadores de Petrolina e de Juazeiro, na Bahia, cidades vizinhas ligadas pela Ponte Presidente Dutra. A expectativa é que Lula participe de uma caminhada ou carreata entre os dois municípios, com atividade nas proximidades da ponte. O horário e os detalhes da programação ainda não foram oficialmente divulgados.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Carlos Veras convocou a militância a ocupar as ruas das duas cidades. A visita ocorre cinco dias antes do segundo turno, marcado para 25 de outubro, quando Lula enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República.