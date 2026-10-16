Vorcaro coordenou 'noitada' em tríplex para ministro do STF Kassio Nunes Marques, diz revista

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Publicação afirma ter tido acesso a 125 mensagens do celular do ex-dono do Banco Master e relata como foram os preparativos da festa para o magistrado

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, participou de festa patrocinada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os relatos constam de reportagem publicada pela revista piauí na quinta-feira, 15.

A publicação afirma ter tido acesso a 125 mensagens do celular do ex-dono do Banco Master e relata como foram os preparativos da "noitada" para o magistrado no triplex que mantinha no bairro do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

As mensagens fazem referência ao convidado como "KN", as iniciais do ministro.

Vorcaro também teria coordenado ações em tempo real para receber Nunes Marques, com ao menos oito interlocutores.

Ao mesmo tempo em que articulava comodidades ao presidente do TSE, o então banqueiro mantinha conversas com executivos da instituição financeira e com um ex-diretor do Banco Central (BC) Paulo Sergio Souza. Com estes, buscava maneiras de solucionar a crise de liquidez do Master.

Churrasco

As conversas com os subordinados ainda mostram a preocupação do ex-dono do Banco Master com o conserto de equipamentos no apartamento e os preparativos para um churrasco. "Pelo amor de Deus. Tira aquele sofá da varanda leo. Tô passando vergonha", disse Vorcaro ao arquiteto e amigo Kiko Sobrinho. Em outro momento, o ex-banqueiro acerta a presença de garotas de programa com uma agenciadora.

Vorcaro ainda disponibilizou um motorista, um chef de cozinha, um mordomo e uma faxineira para receber o ministro. Ao todo, foram gastos cerca de R$ 27 mil. "Sexta churrasco animado", escreveu Vorcaro ao chef José Maria Meira.

'Pessoal tudo pelado na piscina'

Segundo a piauí, Kassio Nunes Marques chegou ao triplex de Daniel Vorcaro pouco antes das 15 horas da sexta-feira de carnaval de 2025, onde permaneceu até as 23 horas. Uma das mensagens do mordomo Michael para o então banqueiro indica o teor do encontro. "Pessoal tudo pelado na piscina. Uma passou mal vomitou mais tá bem já."

Contas piorando

No mesmo dia, a reportagem diz que o ex-banqueiro recebeu a notícia de que as contas da instituição financeira estavam piorando. O depósito compulsório do banco teria passado de R$ 800 milhões para R$ 1,250 bilhão. Isso significa que o valor obrigatório a ser depositado no BC pelo Master, para garantir a liquidez da instituição, havia aumentado em R$ 450 milhões.

Ao executivo Angelo Silva, Daniel Vorcaro escreveu: "Demite Alberto. Vamos voltar eu e você e tentar salvar. O cara deixou o banco com -1.250."

Naquela tarde, Vorcaro já havia trocado mensagens com Paulo Sergio Souza, do BC, e dizia ter fechado a venda de uma carteira que resolveria a iminente falta de liquidez do Master. Segundo ele, depois do carnaval a situação do banco estaria regularizada.

Outro lado

Procurado, Kassio Nunes Marques não se manifestou. Em resposta à piauí, ele afirmou que "nunca votou a favor de Daniel Vorcaro (inclusive deu voto pela manutenção da prisão), nunca trocou mensagens com ele e nem pediu nada ao banqueiro".

Disse ainda que "nunca autorizou ninguém a falar em nome dele e não pode se responsabilizar por conversas ou ações de terceiros".

fonte: Estadão Conteudo