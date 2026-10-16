Raquel Lyra defende fim da escala 6x1 e entrega casas reformadas no Recife
Governadora reconheceu possíveis impactos nos setores econômicos e afirmou que a discussão está sendo conduzida pelo Congresso e governo federal
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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), reforçou o apoio ao fim da escala de trabalho 6x1 e afirmou que a mudança pode garantir mais tempo para os trabalhadores cuidarem de si e da família. A declaração foi dada durante a entrega de casas reformadas pelo programa Reforma no Lar, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, , nesta sexta-feira (16).
“Todo mundo sabe da minha posição sobre a escala 6 por 1. O fim dela é oportunidade da população poder ter mais tempo em casa, mais tempo para se cuidar, mais tempo para cuidar da sua família. E o Brasil inteiro votou a favor disso”, afirmou.
A governadora também parabenizou os trabalhadores pela mobilização em defesa da mudança, mas reconheceu que a proposta envolve discussões sobre os custos para os setores da economia.
"Essa é uma questão com o governo federal. A gente sabe que tem repercussão e impactos na questão de aumento de custos, mas a discussão tá sendo travada no Congresso Nacional com o governo federal", declarou.
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Reforma no Lar
Durante a agenda, a gestora entregou 41 casas reformadas pelo programa Reforma no Lar, modalidade do Morar Bem Pernambuco. As unidades ficam nas comunidades Sonho Meu, Laje, Beira da Linha, Aritana e 7 de Maio, na Imbiribeira. A iniciativa prevê beneficiar 200 imóveis na localidade, com investimento estimado em R$ 3,6 milhões.
As intervenções incluem recuperação de telhados, renovação das instalações elétricas e hidráulicas, colocação de revestimento cerâmico e pintura. Segundo a gestão estadual, 18 unidades ainda estão com obras em andamento na área, e a previsão é concluir as intervenções até agosto de 2027.
“Levar alegria para a vida das pessoas, isso não tem preço. Muito obrigada pela confiança e a vocês que têm deixado a gente entrar nas suas casas. Pela confiança de permitir a gente poder fazer o telhado da casa, botar a cerâmica na parede, o piso no chão”, discursou Raquel.
No estado, de acordo com o Governo de Pernambuco, o Reforma no Lar já concluiu obras em 1.950 imóveis, enquanto outras 384 casas estão em reforma. A meta do programa é atender 12.600 residências, com investimento total de R$ 202 milhões.