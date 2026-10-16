Pesquisas eleitorais exigem análise além da intenção de voto, dizem especialistas

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Os especialistas Adriano Oliveira, Fernando Neves e Jerfson Bruno discutiram a importância e a interpretação dos levantamentos na Rádio Jornal

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Em períodos eleitorais, as pesquisas de intenção de voto ganham espaço no debate público e ajudam a acompanhar as preferências do eleitorado, mas a leitura dos números exige atenção a fatores que vão além da posição dos candidatos. A metodologia adotada, a margem de erro, o tamanho da amostra e o momento em que as entrevistas são realizadas influenciam a interpretação dos resultados.

Esses aspectos foram discutidos em debate na Rádio Jornal pelo cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Adriano Oliveira, pelo cientista político e diretor do NCP Inteligência, Fernando Neves, e pelo estatístico Jerfson Bruno.

Para Adriano Oliveira, os levantamentos quantitativos têm limitações quando utilizados isoladamente para projetar resultados eleitorais. Na avaliação do cientista político, a interpretação dos números ganha força quando é acompanhada de pesquisas qualitativas, que ajudam a compreender as razões por trás das escolhas dos eleitores.

“Eu particularmente vejo a pesquisa de intenção de voto como uma limitação de fazer um prognóstico. Quando você lê a pesquisa de intenção de voto atrelada à pesquisa qualitativa, você consegue fazer prognóstico”, afirmou.

O pesquisador também ressaltou que os dados não devem ser interpretados sem considerar o contexto político e o comportamento do eleitorado. Para ele, os números precisam ser analisados à luz de outros elementos para que possam contribuir para a compreensão de uma disputa. “A pesquisa não é apenas a técnica, ela precisa de interpretação”.

Metodologia e tamanho

Fernando Neves destacou que não há um método de coleta que seja necessariamente superior aos demais. A qualidade de uma pesquisa depende da adequação dos procedimentos utilizados e da forma como o levantamento é realizado.

“Não existe uma superioridade de método. Existem mecanismos para você tentar pegar o eleitor provável. Existem fatores que atuam, a parte técnica, a parte científica da estatística, existe o comportamento político. Então, por isso que é uma pesquisa qualitativa realmente também é um complemento muito importante para essa leitura”, afirmou o diretor do NCP Inteligência.

Ele também chamou a atenção para o período em que as entrevistas são feitas. Segundo Neves, a quantidade de pessoas ouvidas não deve ser considerada isoladamente, já que o momento da coleta também interfere na leitura dos resultados.

“Porque a gente não tem que pensar só em número de casos, a gente tem que pensar no período de campo”, explicou.

Jerfson Bruno, por sua vez, afirmou que o tamanho da amostra precisa ser compreendido em conjunto com a margem de erro. O estatístico ressaltou que não existe uma quantidade única de entrevistas que sirva como referência para todos os levantamentos.

“Não existe um número correto de quantidade de amostra. O número de amostra está associado à margem de erro”, afirmou.

Bruno também explicou que ajustes estatísticos podem alterar o peso efetivo da amostra. Por isso, o total de entrevistas realizadas não representa, necessariamente, o número de observações que permanece efetivo depois das correções aplicadas aos dados.

“Você começa a fazer várias correções matemáticas e esse tamanho de amostra, por exemplo, se eu pegar 10 mil, a partir do momento que eu começo a fazer essas correções, o N efetivo, que é o que a gente chama, ele vai diminuindo”, disse.

Votos válidos e voto útil

Os convidados também discutiram a diferença entre votos totais e votos válidos. Os primeiros incluem eleitores indecisos e os que declaram intenção de votar em branco ou anular o voto. Já os votos válidos desconsideram essas respostas e redistribuem os percentuais entre os candidatos.

Fernando Neves explicou que os votos totais ajudam a acompanhar as mudanças no eleitorado durante a campanha, enquanto os válidos ganham relevância na proximidade da eleição.

Adriano Oliveira ressaltou que a leitura das pesquisas deve levar em conta também indicadores como rejeição, avaliação dos candidatos e temas em discussão no país. Os especialistas recomendaram acompanhar diferentes levantamentos e suas metodologias, evitando conclusões baseadas em uma única pesquisa.