Lula volta a Pernambuco em 20 de outubro para ato de campanha em Petrolina

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Crítica
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artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)voltará a Pernambuco em campanha eleitoral do segundo das eleições de 2026, marcada para o dia 25 de outubro. A previsão é de que seja uma carreata ou caminhada passando pelo município de Juazeiro, na Bahia, seguindo pela ponte até Petrolina, no Sertão do estado.
Com informações apuradas pela reportagem do Jornal do Commercio (JC) em contato com Carlos Veras, presidente estadual do PT, deputado federal e coordenador da campanha do presidente em Pernambuco, o evento será realizado no dia 20 de outubro, próxima terça-feira.
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Ainda segundo Veras, o horário está para confirmar, mas deve ocorrer pelo período da tarde. Essa deve ser a última agenda de Lula no estado.
Lula no Recife
O petista esteve na capital pernambucana no dia 25 de setembro, em ato de campanha para o primeiro turno, onde realizou um comício no Marco Zero, no centro da cidade.
Lula esteve ao lado do então candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) e dos senadores eleitos Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), discursando sobre as políticas públicas, ao combate às bets e ao feminicídio, além de tecer críticas à família Bolsonaro.
A vinda do presidente ao Recife também marcou a importância de se firmar e conquistar o colégio eleitoral do estado, que é o 7º maior do país e 2º do Norteste.
Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento.
Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.