Lula faz apelo aos que não foram votar no primeiro turno
"É importante a gente convencer as pessoas a irem votar. As pessoas precisam saber que o que está em risco é o futuro do País", afirmou Lula
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez um apelo nesta sexta-feira, 16, para que seus apoiadores convençam amigos e familiares a irem votar no dia 25 de outubro, data do segundo turno das eleições. Disse que "é importante a gente ter um trabalho de convencer as pessoas a irem votar no dia 25" para impedir que "o bolsonarismo volte a governar".
"A gente teve muitas pessoas que não foram votar no dia 4. Pessoas que têm acima de 70 anos e aquelas que não foram votar porque não quiseram. É importante a gente ter um trabalho de convencer as pessoas a irem votar no dia 25. As pessoas precisam saber que o que está em risco é o futuro do País", afirmou Lula, durante passeata em Juiz de Fora (MG). "Não podemos deixar que o fascismo venha a governar esse País, que o bolsonarismo volte a governar. No dia 25, vamos de casa em casa para convencer as pessoas que não foram votar a irem votar", completou.
Lula veio ao evento acompanhado do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e do senador eleito Rui Costa (PT-BA), que viajaram com ele de Brasília a Minas Gerais. Também vieram a senadora eleita Marília Campos (PT-MG) e a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT).
Lula apresentou um a um no microfone. Disse que Fonteles é "o cara que derrotou o Ciro Nogueira no Piauí", por exemplo.
Seus aliados que falaram brevemente para os presentes reforçaram a promessa feita pelo presidente na quinta-feira, 15, de enviar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) tornando gratuito o transporte coletivo aos fins de semana, demonstrando como a campanha encara a proposta como um trunfo eleitoral.
Fim da 6x1
Durante a passeata, Lula disse a empresários de Juiz de Fora que "ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6x1".
Lula acusou seu adversário na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) de querer "destruir todo os direitos trabalhistas". "Eles querem destruir todos os direitos trabalhistas, porque eles não representam os interesses do povo trabalhador", afirmou.
E declarou: "É muito importante que a gente não permita que haja nenhum retrocesso nesse País. Sobretudo a nossos comerciários: ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6x1. Quem vai ganhar é o Brasil, é o povo trabalhador."
Críticas à família Bolsonaro e ligações no caso Master e escândalo do INSS
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O presidente reiterou uma série de críticas à família Bolsonaro. Disse que "construir uma coisa é muito difícil, mas destruir é muito fácil" e que "é muito importante atentar para o dia 25 de outubro", data do segundo turno das eleições.
Também voltou a dizer que Flávio Bolsonaro e seu grupo político são responsáveis pelos escândalos do Banco Master e do INSS.
fonte: Estadão Conteudo