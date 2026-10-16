Lula diz que Globo "não merece confiança" após almoço de Flávio Bolsonaro com direção da emissora
Em ato de campanha em Minas Gerais, Lula criticou almoço entre Flávio Bolsonaro e dirigentes da Globo, realizado horas antes da sabatina na emissora
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta sexta-feira (16), o almoço entre Flávio Bolsonaro (PL) e integrantes da direção da Rede Globo, realizado horas antes da sabatina do senador na emissora. Durante um ato de campanha em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, o petista afirmou que a Globo não merece mais a confiança da candidatura dele.
A informação sobre o encontro foi divulgada pelo portal Metrópoles, na coluna do jornalista Igor Gadelha. Segundo a publicação, o almoço ocorreu na sede da Globo, no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, e reuniu executivos da empresa e integrantes da campanha de Flávio.
"Hoje é dia do Flávio ir fazer a entrevista dele. Sabe o que aconteceu agora de tarde? Ele foi almoçar com a direção da Globo. Ele foi almoçar com a direção da Globo no dia da entrevista dele", declarou Lula durante o discurso.
Na sequência, o presidente associou o encontro a medidas defendidas ou adotadas pelo governo, que, segundo ele, teriam desagradado.
"Certamente, a Globo está com raiva de mim porque eu acabei com as Bets e ela tinha uma Bet. Está com raiva de mim porque nós aprovamos o fim da escala 6x1. Está com raiva de mim porque ela sabe que eu vou dar o transporte gratuito no final de semana para o povo brasileiro poder passear com a sua família. Porque ela sabe que fomos nós que prendemos o Vorcaro", destacou.
Por fim, afirmou que a emissora deixou de ser considerada confiável: "Então, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, a Globo está sob suspensão da minha candidatura. Não merece confiança".
Encontro ocorreu antes da entrevista de Flávio
De acordo com o Metrópoles, participaram do almoço Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha do candidato, e um assessor de imprensa. Pela emissora, estiveram presentes João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e Paulo Tonet, vice-presidente de Relações Institucionais.
Em nota, a Globo informou que a visita foi institucional e que o encontro não contou com a presença de lideranças do jornalismo.
A entrevista de Flávio Bolsonaro com a jornalista Renata Lo Prete está prevista para as 21h15 desta sexta-feira, após o Jornal Nacional. Na quinta-feira (15), Lula foi entrevistado pela mesma emissora. A ordem das sabatinas, segundo a Globo, foi definida por sorteio.