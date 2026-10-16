Imprensa internacional repercute empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

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Tanto a Quaest quanto a Datafolha apontam uma vantagem de dois pontos percentuais para o candidato do PL diante do petista; confira

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Nesta semana, pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais foram divulgadas Os resultados mostram empate técnico, dentro da margem de erro, entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O fato repercutiu na mídia internacional, que considerou a situação uma "surpresa" e uma "disputa acirrada".

A pesquisa Quaest, apontou vantagem do candidato do PL, que aparece com 46% das intenções de voto. Já, Lula conta com 44%.

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A pesquisa Datafolha também mostrou uma diferença de 2 pontos percentuais entre os candidatos: Flávio tem 47% das intenções de voto e Lula, 45%.

Confira a seguir como o cenário das pesquisas repercutiu na mídia internacional.

La Nacíon - Argentina

A reportagem destaca o empate técnico entre os candidatos e cita o primeiro debate entre os candidatos, que será realizado no próximo domingo, 18.

Além disso, aponta outros elementos importantes que envolvem a campanha dos dois, como a disputa pelos votos da terceira via e a alta rejeição que os candidatos possuem.

O jornal aponta também que as campanhas buscam ampliar seus apoios e destaca que Lula modificou sua estratégia de campanha e de comunicação para mobilizar mais votantes e conquistar eleitores que se abstiveram. Enquanto isso, Flávio reforça suas alianças políticas com lideranças e partidos como Novo, Republicanos, União Brasil e Progressistas.

Bloomberg - Estados Unidos

A agência de notícias dos Estados Unidos reforçou o empate técnico entre Flávio e Lula, citando ainda uma nova pesquisa, feita pela PoderData/Aya, que apontou os dois com 50% dos votos cada.

A matéria chamou o cenário de disputa acirrada e relatou que Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com mais pontos percentuais do que o previsto nas pesquisas. Além disso, destaca que ele tem preferência entre os investidores.

Sobre Lula, a matéria afirma que o atual presidente busca recuperar o fôlego para o segundo turno, que será realizado no dia 25 de outubro, com a promoção de grandes comícios, além da aprovação de leis, como a diminuição da semana de trabalho para cinco dias úteis.

El País - Uruguai

O jornal repercutiu a pesquisa do Datafolha e destacou surpresa com a diminuição da diferença entre os dois candidatos.

Além disso, o texto destaca também o movimento de transferência de votos no decorrer do período até o segundo turno. Segundo o jornal, Lula tem conquistado votos entre eleitores que votaram nulo ou branco no primeiro turno. Já, Flávio tem herdado os votos dos candidatos que disputaram o primeiro turno: Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD).