Globo nomeia executivo interino após demitir Frederic Kachar por conversas com Vorcaro

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As mensagens trocadas entre outubro de 2023 a julho de 2025, teriam evidenciado uma relação inadequada entre o executivo e um anunciante

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O Grupo Globo anunciou Luis Henrique Guimarães como responsável interino pela direção-geral de Mídia Impressa e Rádio, após a demissão de Frederic Kachar do cargo, na quinta-feira (15). A saída do executivo, que estava havia 29 anos na empresa, ocorreu depois que a companhia teve acesso a conversas privadas entre ele e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Vice-presidente executivo da holding, Guimarães acumulará a função até a definição de um substituto permanente. Ele integra o Grupo Globo desde 2025 e, antes disso, ocupou cargos de liderança na Shell, Comgás, Raízen e Cosan.

Conversas com Vorcaro motivaram demissão

A Globo informou que as mensagens trocadas entre Kachar e Vorcaro, de outubro de 2023 a julho de 2025, evidenciaram uma relação inadequada entre o executivo e um anunciante da Editora Globo. O conteúdo, segundo a empresa, foi acessado na quarta-feira (14), um dia antes do desligamento do executivo. As conversas envolviam negociações de patrocínio, pedidos de exposição para Martha Graeff, então namorada do banqueiro, e reclamações sobre reportagens relacionadas ao Banco Master.

Em fevereiro de 2023, o Banco Master patrocinou o camarote da editora no Carnaval por R$ 1,6 milhão. No ano seguinte, a instituição investiu R$ 825 mil no Baile da Vogue. Os valores constavam de uma tabela enviada por Kachar a Vorcaro. Em 2025, quando os problemas do banco começaram a aparecer, o nome da instituição deixou de constar das propostas.

Na negociação, ele mencionou R$ 500 mil para a Vogue e R$ 800 mil para o camarote. Os materiais do baile foram impressos com as marcas Desinchá e Happy Aging, ligadas ao empresário.

Em abril de 2024, Vorcaro também chegou a reclamar de uma publicação da colunista Malu Gaspar sobre o fórum realizado em Londres, patrocinado pelo Master, falando de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no evento. O banqueiro afirmou que teria de cancelar um evento com o Valor Econômico. Kachar, por sua vez, pediu que eventuais erros na coluna fossem corrigidos, mas questionou o tom da reclamação e disse não poder censurar uma colunista.

Em julho daquele ano, Vorcaro voltou a questionar a cobertura jornalística, desta vez após uma coluna de Lauro Jardim. O banqueiro afirmou que o jornalista havia divulgado uma informação falsa e perguntou se existia uma campanha corporativa contra ele.

Em setembro, o executivo respondeu a uma nova reclamação de Vorcaro sobre uma reportagem do Valor Econômico a respeito dos resultados do banco. Kachar argumentou que o texto havia ouvido os dois lados e que a apuração precisava considerar todos os fatos.

Em outubro de 2024, Vorcaro pediu que Martha Graeff fosse capa da Vogue Brasil. Kachar explicou que a produção de uma capa exigia um processo mais longo, mas afirmou que havia encaminhado pautas sobre ela para a Vogue, a Ela e a Marie Claire. Três dias depois, as publicações divulgaram reportagens sobre a empresa de Martha.

Kachar comandava jornais, revistas e rádios

À frente da direção-geral de Mídia Impressa e Rádio, Kachar respondia por operações como O Globo, Extra, Valor Econômico e o Sistema Globo de Rádio, que inclui a CBN.

Durante os 29 anos na empresa, ocupou diferentes posições de liderança. Assumiu a direção-geral da Editora Globo em 2008 e, em 2015, também passou a comandar a Infoglobo. Em 2018, liderou a integração dos negócios na nova Editora Globo, que reúne jornais, revistas e a Globo Livros. A partir de 2020, incorporou à sua gestão o Sistema Globo de Rádio.

Em nota assinada pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, a empresa reconheceu a trajetória de Kachar e reafirmou que a cobertura jornalística do caso Master não é influenciada por patrocínios ou relações comerciais.

A nomeação de Guimarães foi comunicada na quinta-feira, em atualização da nota divulgada pelo grupo.





Leia a íntegra da nota do Grupo Globo:

“Comunicamos hoje o desligamento de Frederic Kachar da direção-geral de Mídia Impressa e Rádio. Ontem, tivemos acesso ao conteúdo de conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025 que revelaram uma relação inadequada do executivo com um anunciante da Editora Globo. Reforço aqui o nosso compromisso com a ética e a transparência e, sobretudo, reafirmo a absoluta independência editorial do jornalismo de nossos veículos, premissa essencial de nossa atuação.

O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que os nossos veículos têm feito do caso Master é a demonstração mais concreta do compromisso inegociável de todos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo. Desde sempre, nossos profissionais e veículos têm trazido informações e denúncias que ganharam grande destaque e repercutiram em toda a imprensa. Nosso noticiário absolutamente independente de patrocínio ou de qualquer relação comercial pode ser verificado facilmente na cobertura dos mais diversos assuntos – a do caso Master é apenas um deles.

Reconhecemos os 29 anos de dedicação de Frederic Kachar ao desenvolvimento dos negócios de mídia no Grupo Globo. Ao longo de sua trajetória, Frederic Kachar exerceu diferentes funções de liderança, assumindo, em 2008, a direção-geral da Editora Globo e, em 2015, também a da Infoglobo. Em 2018, liderou a integração dos negócios na nova Editora Globo, que reúne marcas como O GLOBO, Extra e Valor, além das publicações das Edições Globo Condé Nast e da Globo Livros. A partir de 2020, passou a responder também pelo Sistema Globo de Rádio, conduzindo iniciativas de transformação digital, modernização e reestruturação das empresas.

Informamos que Luis Henrique Guimarães, vice-presidente executivo da holding do Grupo Globo, vai acumular interinamente a direção-geral de Mídia Impressa e Rádio.

João Roberto Marinho”.