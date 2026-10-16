Flávio diz que não vai desvincular reajuste do mínimo e nem alterar pisos de saúde e educação

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Em sabatina na TV Globo, Flávio Bolsonaro prometeu manter reajustes do salário mínimo acima da inflação e preservar os pisos de saúde e educação

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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 16, que vai manter o reajuste do salário mínimo acima da inflação, que não vai desvincular o porcentual de reajuste ao salário mínimo e nem alterar a Constituição para alterar o piso dos gastos em saúde e educação. As declarações foram feitas na sabatina de Flávio para a TV Globo.

A resposta de Flávio foi monossilábica quando a entrevistadora, Renata Lo Prete, questionou o candidato se ele faria cada uma dessas medidas. A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declara, em propagandas eleitorais, que Flávio irá promover as iniciativas se eleito.

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O candidato à Presidência do PL declarou também que irá promover caso eleito, corte de gastos em ministérios, estatais, além de privatizações.

"Se a gente pegar os quase R$ 3 trilhões que a União tem a receber, isso também pode ser securitizado, trazendo mais de R$ 200 bilhões a mais no Orçamento, por ano", disse Flávio.

Outros pontos citados por Flávio como essenciais para desafogar os cofres públicos são a venda de imóveis da União e também a exploração da Margem Equatorial.

Na semana passada, Flávio negou que vai mudar a forma de aumento para as aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para cortar gastos se for eleito. Essa ideia teria sido apresentada ao mercado pela equipe de economia da campanha de Flávio.

"Eu não vou fazer economia em cima de quem precisa. Das pessoas mais carentes desse Brasil. Aposentado, fique tranquilo. Não cai nessa fake news do PT dizendo que eu vou acabar com reajuste de aposentadoria. Pelo contrário", afirmou.

Na ocasião, perguntado diretamente se ele se comprometia a dar reajuste real aos aposentados, como é hoje, ele foi categórico ao dizer que "sim", se comprometia. "O Brasil é riquíssimo. E tem muito de onde tirar. Começar com o combate à corrupção desse governo aí. Só estatais que no governo do presidente Bolsonaro deram 18 bilhões de lucro. Agora já deram 36 bilhões de prejuízo. Mais de 50 milhões de 50 bilhões de diferença", completou.

Escala 6x1

O senador declarou que não vai alterar a emenda constitucional que acaba com a jornada de trabalho 6x1. Flávio, que até última hora foi opositor da proposta, que é uma bandeira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou que votou favoravelmente por "ouvir a vontade da maioria dos trabalhadores brasileiros.

"Não vou. Todos os direitos trabalhistas estão garantidos. Todas as leis trabalhistas estão garantidas. Cada um pode ter sua opinião individual, mas, da minha parte, isso aqui está respeitado. Foi uma decisão do Congresso Nacional, então, da minha parte, nenhum questionamento em relação a isso", disse Flávio.

O senador disse também que sempre defendeu que os trabalhadores pudessem montar a escala de trabalho por horas, assim como nos Estados Unidos.

"Sempre defendi mais liberdade para que os trabalhadores pudessem, inclusive, montar a sua própria jornada de trabalho", disse o candidato do PL à Presidência.

Família

Flávio afirmou que não apoiaria uma mudança na Constituição que abrisse brechas para que parentes diretos do presidente da República o sucedam. A declaração foi feita durante sabatina para a TV Globo.

"É como está na regra que vale, parentes até o terceiro grau também são considerados uma reeleição", disse.

A campanha do presidente Lula explora a narrativa de que, caso Flávio seja eleito, o candidato da direita em 2030 seria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Jair está inelegível e, além disso, condenado e preso desde agosto do ano passado por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Ele citou que o pai não tratou com ele sobre assumir um cargo no governo.

"O meu pai vai ser você, o povo brasileiro, vai ser você para quem eu vou trabalhar. O presidente Bolsonaro nunca tratou de cargo comigo, nunca sugeriu que gostaria de trabalhar no governo eu tenho o privilégio de, quando eu puder consultar um ex-presidente da República, eu tenho um dentro de casa", afirmou.

Durante a sabatina, Flávio Bolsonaro também falou sobre o papel que as Forças Armadas terão no governo. Segundo ele, elas irão "tomar conta das fronteiras e resgatar soberania".

O candidato do PL declarou também que a Marinha terá uma "tropa de elite" para cuidar do Porto de Santos, enquanto o Exército fará a proteção ostensiva da Amazônia.

Questionado sobre a troca do ministro da Justiça e Segurança Pública, o governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), em abril de 2020, Flávio diz que Moro "pediu para sair". Para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele declarou que Lula colocou o "amigo", o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, no comando da instituição.

