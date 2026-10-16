Flávio Bolsonaro almoça com cúpula da Globo horas antes de sabatina eleitoral

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Flávio Bolsonaro almoça com dirigentes da Globo horas antes de participar de sabatina eleitoral com a jornalista Renata Lo Prete na emissora

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O senador e candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) almoçou nesta sexta-feira, 16, com a cúpula da Globo, na sede da empresa, no Rio de Janeiro. O encontro acontece horas antes da sabatina eleitoral na emissora. A informação foi revelada pelo site Metrópoles.

Flávio será entrevistado pela jornalista Renata Lo Prete às 21h15, após o Jornal Nacional. Na última quinta-feira, 15, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou pela sabatina, cuja ordem se deu por sorteio, segundo a emissora.

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"O candidato à presidência da República do PL, Flávio Bolsonaro, fez hoje uma visita institucional à sede da Globo, no Rio de Janeiro, e foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. O encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo. Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia", diz a Globo em nota.

No domingo à noite, Flávio participa do debate Band/Estadão. Ele confirmou presença após o principal adversário, Lula, dizer que vai participar do evento. Antes disso, ele tinha anunciado que não compareceria.