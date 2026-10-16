Fim da escala 6x1 pode ampliar ações trabalhistas, avalia advogado e consultor trabalhista

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Marcos Alencar critica regra uniforme para diferentes setores e aponta dúvidas sobre jornadas especiais; mudança prevê duas folgas semanais em 60 dias

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A promulgação da emenda constitucional que extingue a escala 6x1 e estabelece dois dias de descanso semanal para os trabalhadores pode ampliar a quantidade de ações na Justiça do Trabalho, diante das dificuldades de adaptação das empresas às novas regras. A avaliação é do advogado e consultor trabalhista Marcos Alencar, entrevistado nesta sexta-feira (16) no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Para o especialista, a mudança foi implementada de forma rápida e sem considerar as particularidades de cada atividade econômica. “Eu sou contra é uma imposição de uma solução uniforme para realidades profundamente diferentes”, afirmou.

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Promulgada nesta sexta-feira (16) pelo Congresso Nacional, a Emenda Constitucional nº 141 de 2026 prevê a adoção da escala 5x2, com dois dias de descanso remunerado por semana, e a redução gradual da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial.

Pelas regras de transição, os empregadores terão até 60 dias para garantir a escala 5x2 e reduzir a jornada para 42 horas semanais. Doze meses após essa primeira redução, o limite passará a ser de 40 horas semanais, completando a transição em até 14 meses. Os trabalhadores terceirizados que prestam serviços à administração pública terão prazo diferenciado.

Adaptação das empresas

Alencar argumenta que a aplicação de uma mesma regra a setores com rotinas distintas pode gerar dificuldades operacionais e ampliar conflitos trabalhistas. Ele citou como exemplos hospitais, supermercados, hotéis, indústrias, pequenas lojas, serviços domésticos e empresas de tecnologia.

“Estamos tentando calçar o mesmo sapato, com o mesmo tamanho, nos pés de todos os trabalhadores e de todas as empresas. Na minha concepção, isso não funciona”, declarou.

O advogado também demonstrou preocupação com o espaço destinado às negociações coletivas, que, segundo ele, permitem adequar as condições de trabalho às particularidades de cada categoria. A emenda admite excepcionalmente regimes diferentes da escala 5x2, desde que estabelecidos por convenção ou acordo coletivo e respeitadas as condições de compensação previstas no texto.

Jornada e distribuição das horas

Na avaliação do especialista, a redução da jornada não significa necessariamente que o trabalhador terá folgas aos sábados e domingos. Os dois dias de descanso poderão ocorrer em outros dias da semana, conforme a organização do trabalho e as regras aplicáveis.

Durante a transição, as empresas poderão distribuir as 42 horas semanais entre os cinco dias de trabalho. Alencar usou a construção civil como exemplo de atividade em que as horas são distribuídas de maneira desigual ao longo da semana, com jornadas maiores de segunda a quinta-feira e expediente reduzido na sexta.

O advogado também avaliou que trabalhadores em cargos de confiança, como gerentes com poderes de gestão enquadrados no artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), deverão ter garantidos os dois dias de descanso semanal remunerado, mas não necessariamente serão abrangidos pela redução da jornada. Ele ressaltou, porém, que essa interpretação depende da aplicação das novas regras e de sua regulamentação.

Previsão de mais ações trabalhistas

Alencar prevê aumento da litigiosidade durante a implementação da emenda, especialmente em disputas relacionadas ao pagamento de horas extras, à compensação de jornada e ao banco de horas.

“Sem dúvida que nós teremos mais processos”, afirmou. Para o advogado, a mudança exigirá atenção ao cumprimento das regras, sobretudo porque, na avaliação dele, a fiscalização trabalhista não consegue assegurar plenamente o respeito aos contratos.

O especialista também questionou a rapidez da tramitação e atribuiu a aprovação da proposta a interesses eleitorais. A emenda foi aprovada pelo Senado na quarta-feira (14), por 75 votos favoráveis e um contrário, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), antes de ser promulgada pelo Congresso.

Possíveis mudanças na regra

Durante a entrevista, Alencar também levantou a possibilidade de alterações futuras na emenda para acomodar as particularidades de diferentes atividades profissionais. Ele mencionou a hipótese de ajustes por meio de acordos coletivos ou de uma nova proposta de emenda à Constituição.

O advogado relacionou os possíveis desdobramentos ao cenário político após as eleições presidenciais, mas reconheceu que se trata de uma projeção pessoal, e não de uma decisão anunciada pelo governo ou pelo Congresso.

Apesar das críticas à forma de implementação, a mudança estabelece uma nova regra constitucional para a organização da jornada de trabalho. A aplicação das disposições, incluindo as exceções e os mecanismos de compensação, deverá ser acompanhada durante o período de transição.

Confira a entrevista completa: