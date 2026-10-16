Eleições de 2026 revelam novas forças políticas no Recife e abrem caminho para disputas em 2028

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Mapa interativo do JC mostra a distribuição dos votos por bairro e a projeção de novas lideranças; cientistas políticos analisam os desafios para 2028

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O tempo da política não é, necessariamente, o mesmo do calendário eleitoral. Em Pernambuco, mal foram encerradas as eleições de 2026 e os resultados das urnas já movimentam discussões sobre o futuro do Estado e de seus municípios. A projeção de novas lideranças, a reorganização das forças políticas e os primeiros movimentos em direção às próximas disputas começam a desenhar um cenário que vai além dos vencedores e derrotados do último pleito.

No Recife, esse movimento ganha contornos próprios. A vitória do ex-prefeito João Campos (PSB) na capital, apesar da derrota para Raquel Lyra (PSD) na disputa estadual, foi acompanhada por uma votação expressiva da governadora reeleita no principal reduto eleitoral do adversário. Ao mesmo tempo, os resultados para o Legislativo revelaram a força de outras lideranças, à esquerda e à direita, que ampliaram sua presença na cidade e poderão influenciar as articulações políticas dos próximos anos.

Um levantamento realizado pelo JC, a partir dos resultados das eleições por seção eleitoral, permite observar como essas forças se distribuíram pelos bairros do Recife. Reunidos em um mapa interativo produzido pelo jornal, os dados para presidente, governador, senador e deputados revelam diferenças nas preferências eleitorais conforme o cargo em disputa e a região da cidade.

Para os cientistas políticos Priscila Lapa e Felipe Ferreira Lima, ouvidos pelo JC, os resultados oferecem elementos para compreender a permanência de lideranças consolidadas e a ascensão de novos atores. Embora ainda seja cedo para antecipar o desenho das eleições municipais de 2028, a votação deste ano já apresenta sinais dos desafios que serão enfrentados pelos diferentes grupos políticos.

Disputa pelo Governo na capital: menos de 40 mil votos separam João e Raquel



Na disputa pelo Governo de Pernambuco, João Campos recebeu 473.994 votos no Recife, equivalentes a 49,94% dos votos válidos. Raquel Lyra conquistou 437.301 votos, ou 46,07%, reduzindo a vantagem do ex-prefeito a 36.693 votos, uma diferença de 3,87 pontos percentuais.

O resultado contrasta com a eleição municipal de 2024, quando João foi reeleito prefeito no primeiro turno com 78,11% dos votos válidos e 725.721 votos. Embora as duas disputas tenham características diferentes, a votação estadual demonstrou que a força eleitoral construída pelo socialista durante sua administração não se traduziu em uma vantagem tão ampla quanto a esperada na capital.

Na avaliação de Felipe Ferreira Lima, a diferença de menos de 40 mil votos ficou abaixo da expectativa em torno da candidatura de João. Para o cientista, o desempenho de Raquel também demonstra a força de quem disputa a reeleição no comando do governo.

"Se esperava que João Campos tivesse uma diferença bem mais larga do que se teve hoje no Recife, embora ele tenha saído na frente", afirma.

Priscila Lapa considera que a dificuldade do socialista em construir uma vantagem expressiva na capital foi um dos componentes da derrota estadual, já que sua campanha apostava no Recife para compensar a superioridade de Raquel nas alianças com prefeitos do interior.

"Grande parte da explicação da derrota dele está ligada a ele não ter tido no Recife essa diferença expressiva que pudesse compensar aquilo que ele não tinha já de partida, digamos assim, no interior", avalia.

A cientista também aponta como hipóteses um possível desgaste da imagem do ex-prefeito, o peso das estruturas políticas e os limites da nacionalização da campanha. Ela menciona ainda estudos qualitativos que indicariam dúvidas de parte do eleitorado sobre o preparo de João para governar Pernambuco, apesar da aprovação de sua gestão municipal.

A distribuição territorial mostra que João manteve a liderança na maior parte da cidade. Entre os 82 bairros com votação atribuída no levantamento, o socialista ficou à frente em 63, enquanto Raquel venceu em 19.

João alcançou seus maiores percentuais no Morro da Conceição (65,07%), na Ilha Joana Bezerra (63%) e no Alto José do Pinho (62,87%).

Raquel, por sua vez, conquistou sua maior vantagem em Boa Viagem, onde recebeu 61,52% dos votos válidos, contra 33,54% de João. A governadora também venceu em bairros como Derby (55,94%), Graças (55,62%), Rosarinho (53,94%), Parnamirim (52,70%) e Casa Forte (52,07%).

Apesar da derrota estadual, Priscila não considera que João tenha perdido sua condição de liderança política. A cientista observa que o PSB, partido liderado nacionalmente por João, preservou representação legislativa importante e capacidade de articulação, mesmo sem conquistar o Governo de Pernambuco.

A votação de Raquel, por outro lado, amplia a perspectiva de participação do grupo governista nas articulações políticas do Recife. Em 2024, Daniel Coelho (PSD), candidato apoiado pela governadora, terminou a disputa pela prefeitura na quarta colocação. O resultado de 2026 representa um novo parâmetro para o grupo, embora não assegure a transferência desses votos para uma futura candidatura municipal.

Novas lideranças se projetam para disputa de espaço na esquerda

A eleição para deputado federal revelou outra configuração no Recife. Jones Manoel (PSOL) recebeu 81.364 votos e liderou em 39 bairros, enquanto Pedro Campos (PSB) conquistou 72.444 votos e ficou em primeiro lugar em 34. Juntos, os dois foram os mais votados em 73 dos 82 bairros com votação territorializada no levantamento do JC.

Para Priscila Lapa, o desempenho de Jones pode representar o início de uma reação de setores da esquerda ao fortalecimento da direita radicalizada. A cientista destaca a atuação digital construída antes da campanha, a linguagem acessível e o confronto ideológico com representantes do bolsonarismo.

"A gente vive talvez em 2026 o início de um processo de reação das forças de esquerda, inclusive na utilização dos meios digitais", avalia.

Na análise de Priscila, Pedro Campos também representa uma renovação geracional, mas com características diferentes, combinando presença digital com a estrutura tradicional do PSB, incluindo alianças partidárias e relações com lideranças políticas.

Felipe Ferreira Lima relaciona a votação de Jones ao crescimento de candidaturas com posicionamentos ideológicos mais marcados, fenômeno que, segundo ele, não está restrito à direita.

"Quem extremou nessa campanha teve sucesso, independentemente se é direita ou esquerda", afirma o cientista. Ele ressalta, entretanto, que uma votação expressiva para deputado não garante capacidade de disputar cargos majoritários, o que dependerá do desempenho parlamentar e da ampliação do eleitorado.

Na disputa pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Dani Portela (PT), que foi a mais votada no Estado, também foi a candidata mais votada do Recife, com 60.131 votos e liderança em 29 bairros. Pelo PSB, Francismar liderou em 19 bairros, enquanto Romerinho Jatobá ficou à frente em outros oito.

Em entrevistas após o pleito, Dani já manifestou disposição para participar de uma eventual disputa pela Prefeitura do Recife. Felipe reconhece seu potencial eleitoral, mas aponta obstáculos dentro do PT.

"Dani tem um potencial imenso justamente pelo resultado dela", avalia.

Para o cientista, a possibilidade de uma candidatura própria depende das articulações internas da legenda, que ainda mantém vínculos importantes com o PSB.

"Acho que o PT ainda não tem um lastro de independência do PSB", acrescenta.

Direita amplia representação política no Recife

A eleição também fortaleceu lideranças identificadas com a direita, especialmente entre vereadores que exerceram oposição à gestão de João Campos. Eduardo Moura (Novo) e Thiago Medina (PL) foram eleitos deputados federais, enquanto Gilson Machado Filho (Podemos) conquistou uma cadeira na Alepe.

Para Felipe Ferreira Lima, o resultado demonstra a projeção alcançada pela oposição à gestão municipal em pouco tempo.

"Foram três vereadores de total oposição a João Campos que se saíram muito bem nas urnas, pelo perfil que eles atribuíram na Câmara. Isso mostrou que a oposição foi eficiente. Eleger um vereador para deputado, sobretudo federal, não é fácil, você precisa ter um lastro de votos que catapulte para essa situação, sobretudo quando você tem um mandato ainda municipal", detalhou Felipe.

Na capital, Eduardo Moura recebeu 54.534 votos para deputado federal, enquanto Thiago Medina conquistou 33.346. Gilson Machado Filho obteve 46.487 votos na disputa estadual, ficando atrás apenas de Dani Portela tanto no Recife quanto no Estado.

O mapa também revela diferenças entre as votações majoritárias e proporcionais. Boa Viagem, por exemplo, foi o único bairro onde Flávio Bolsonaro (PL) venceu Lula na disputa presidencial, com 49,77% contra 42,31%. O bairro também deu vantagem a Raquel Lyra para governadora, Mendonça Filho (PL) para senador e Gilson Machado Filho para deputado estadual.

Na disputa para deputado federal, entretanto, Jones Manoel foi o mais votado no bairro, com 6.883 votos, seguido por Gilson Machado (Podemos), Eduardo Moura, Thiago Medina e Anderson Ferreira (PL).

Para Felipe, a eleição também evidencia dificuldades enfrentadas por candidaturas tradicionalmente associadas a um eleitorado mais moderado, diante da força de nomes com discursos ideológicos mais definidos.

"O político moderado de opinião, sobretudo, está tendo muita dificuldade, está sem espaço, dentro dos parlamentos", avalia.

Na avaliação dele, esse perfil político perdeu espaço diante do crescimento de candidaturas com discursos mais polarizados, tanto à direita quanto à esquerda.

Marília e Humberto ganham peso na reorganização da esquerda

A disputa pelo Senado também apresentou resultados relevantes para a configuração política do Recife. Marília Arraes (PDT) foi a candidata mais votada na capital, com 432.843 votos, seguida por Humberto Costa (PT), que recebeu 417.585.

Marília liderou a votação em 68 bairros, enquanto Humberto ficou em primeiro lugar em quatro. Mendonça Filho (PL), terceiro colocado no Recife, com 364.826 votos, liderou nos outros dez.

A eleição de Marília e a reeleição de Humberto, somadas ao mandato de Teresa Leitão (PT), ampliam o peso de lideranças ligadas à esquerda e ao campo progressista nas articulações políticas de Pernambuco.

Para Priscila Lapa, o resultado poderá modificar a correlação de forças entre os partidos. A cientista avalia que o PT, após períodos de perda de protagonismo diante do fortalecimento do PSB, encontra na reeleição de Humberto uma oportunidade de reorganização, e que Marília, por sua vez, consolida sua posição eleitoral e ganha um mandato de oito anos que lhe permite participar de futuras articulações e disputas.

Felipe Ferreira Lima também considera que Marília e Humberto terão influência nas articulações para a próxima eleição municipal.

"Naturalmente a candidatura do Recife passa, sim, por eles e por um conselho, digamos assim, da esquerda", avalia.

O cientista ressalta, entretanto, que a presença de Humberto e Teresa no Senado não representa uma unidade automática dentro do PT.

"Nem sempre Teresa esteve alinhada com Humberto", observa.

Os primeiros movimentos para 2028

Embora ainda faltem dois anos para as próximas eleições municipais, Priscila Lapa e Felipe Ferreira Lima consideram que os resultados de 2026 já começam a orientar as movimentações dos grupos políticos.

Felipe identifica três possíveis polos de candidaturas à Prefeitura do Recife: um ligado ao PSB e à atual administração municipal, outro apoiado pela governadora Raquel Lyra e um terceiro associado à direita bolsonarista.

No campo do PSB, o caminho mais natural seria a tentativa de reeleição do prefeito Victor Marques, que assumiu o comando da administração após a renúncia de João Campos. Felipe ressalta, entretanto, que o atual prefeito ainda não foi testado nas urnas como cabeça de chapa e dependerá da avaliação da gestão municipal para consolidar sua competitividade.

Para o cientista, a força da incumbência, demonstrada na reeleição de Raquel, também poderá beneficiar Victor, desde que sua administração mantenha índices favoráveis de aprovação.

"O desafio do PSB, que é hoje o incumbente do Recife, é justamente primeiro sedimentar esse desempenho de Victor pra confirmar a candidatura dele", avalia Felipe.

No campo governista, Felipe considera praticamente inevitável que Raquel participe da construção de uma candidatura para a capital.

"É natural que a governadora abençoe uma candidatura para a Prefeitura do Recife", afirma.

A vice-governadora Priscila Krause (PSD) aparece entre as possibilidades. Ex-vereadora e ex-deputada estadual, possui trajetória política ligada ao Recife, mas, segundo Felipe, sua competitividade atual precisará ser avaliada, já que disputou as últimas duas eleições como vice de Raquel. Outros nomes também poderão ser considerados pelo grupo.

Já no campo bolsonarista, a eleição de vereadores de oposição para cargos estaduais e federais amplia o número de lideranças capazes de participar das articulações municipais.

Priscila Lapa considera que a disputa por protagonismo poderá ser ainda mais ampla. Na avaliação dela, a derrota de João não elimina sua relevância política, mas abre espaço para que outras lideranças busquem maior influência, inclusive na condução da oposição ao Governo de Pernambuco.

"O espaço de liderança de oposição não está garantido pra João Campos", avalia a cientista, ao mencionar a projeção conquistada por outros nomes da esquerda após as eleições.

Para Priscila, os próximos meses deverão ser marcados pela tentativa de diferentes lideranças de ocupar espaços políticos e se apresentar como alternativas para as futuras disputas.

"Não tenho a menor dúvida que vai ter uma corrida imensa das pessoas no Recife, se credenciando para serem essa liderança que puxa a oposição, tomar a frente e possivelmente disputar a Prefeitura do Recife em 2028", afirma.

As articulações, entretanto, ainda dependerão da avaliação das administrações, do desempenho dos parlamentares eleitos, das alianças partidárias e dos acontecimentos políticos dos próximos dois anos.



