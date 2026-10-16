Congresso promulga emenda que acaba com escala 6x1; jornada 5x2 começa em 60 dias
Mudança prevê dois dias de descanso por semana, redução gradual da jornada de 44 para 40 horas e manutenção dos salários
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O Congresso Nacional promulgou, nesta sexta-feira (16), a Emenda Constitucional nº 141, que estabelece o fim da escala de trabalho 6x1 e prevê a adoção do regime 5x2, com cinco dias de trabalho e dois de descanso por semana. Para a maioria dos trabalhadores, as novas regras deverão ser implementadas em até 60 dias, contados a partir da promulgação.
A medida também prevê a redução gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial. Nos primeiros 60 dias, a carga horária máxima passa a ser de 42 horas semanais. Doze meses depois do início dessa primeira etapa, a jornada será reduzida para 40 horas, completando a transição em até 14 meses após a promulgação.
A cerimônia ocorreu no plenário do Senado, sob a condução do presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre (União-AP), e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).
Ministros do governo federal, senadores e deputados da base aliada participaram da sessão. Lideranças da oposição não compareceram.
Alcolumbre e Motta defendem mudança na jornada
Durante a cerimônia, Davi Alcolumbre destacou os efeitos da mudança na rotina dos trabalhadores e afirmou que o fim da escala 6x1 representa uma transformação na relação entre trabalho e vida pessoal.
“Quanto vale mais tempo para cuidar de si e de quem se ama? Para milhões de pessoas que precisam trabalhar seis, às vezes sete dias por semana, a resposta é simples: essas coisas não têm preço, têm valor”, declarou.
O presidente do Senado também afirmou que foi preciso “muita coragem” para enfrentar um tema que, segundo ele, costuma ser adiado por envolver interesses distintos e afetar as relações de trabalho.
Hugo Motta ressaltou as dificuldades enfrentadas por trabalhadores que passam longos períodos no deslocamento entre casa e emprego.
O presidente da Câmara também mencionou medidas para os microempreendedores individuais (MEIs), como a ampliação do limite anual de faturamento e a possibilidade de contratação de até dois funcionários, conforme as regras previstas na proposta.
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Lula comemora promulgação e rebate críticas
Após a promulgação, Lula ergueu um exemplar da Constituição Federal e comemorou a mudança. O presidente também criticou os argumentos de que a redução da jornada poderia provocar prejuízos às empresas.
“Eu lembro da campanha do 13º salário, no começo dos anos 1960, foi a mesma coisa: vai quebrar as empresas! Vai afundar as empresas! No mundo inteiro não tem isso. Não quebrou as empresas”, afirmou.
Lula acrescentou que, em sua avaliação, a ampliação dos direitos trabalhistas permite que os trabalhadores tenham mais tempo para aproveitar a vida. Ao fim da cerimônia, os presentes entoaram “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula” e celebraram a redução da jornada.
PEC foi aprovada no Senado por 75 votos a 1
A proposta teve a tramitação concluída no Senado na quarta-feira (14), com 75 votos favoráveis e um contrário, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente do governo Bolsonaro.
A aprovação ocorreu após pressão de trabalhadores e sindicatos pelo fim da escala 6x1. Embora a oposição inicialmente tenha tentado impedir a votação naquela semana, a bancada foi liberada para votar após a definição da sessão, com apoio majoritário à proposta.
A emenda estabelece dois dias de descanso remunerado por semana e reduz a jornada máxima sem corte salarial. A implementação, porém, seguirá as regras de transição e as exceções previstas no texto constitucional.
Entenda as novas regras da escala 5x2
A emenda estabelece a adoção de cinco dias de trabalho e dois de descanso por semana para os trabalhadores abrangidos pela regra geral. A redução da jornada ocorrerá em duas etapas:
- Após 60 dias: implementação da escala 5x2 e redução da jornada de 44 para 42 horas semanais.
- Após 14 meses da promulgação: conclusão da redução para 40 horas semanais, mantendo cinco dias de trabalho e dois de descanso.
Durante a transição, as duas horas que excederem o limite de 40 horas deverão ser distribuídas ao longo da semana. Se divididas igualmente entre os cinco dias de trabalho, a jornada será de oito horas e 24 minutos por dia.
Concluída a transição, a jornada máxima será de oito horas diárias e 40 horas semanais. O trabalho além desses limites deverá observar as regras aplicáveis ao pagamento de horas extras.
A proposta também prevê condições específicas para trabalhadores com diploma de ensino superior que recebem remuneração igual ou superior a R$ 21.188,87. Para esse grupo, a duração do trabalho poderá ser definida por negociação direta entre empregado e empregador, desde que mantida a escala 5x2.
Acordos coletivos podem estabelecer exceções
A nova regra admite, excepcionalmente, regimes de compensação diferentes da escala 5x2, desde que previstos em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Nessas situações, a compensação deverá ocorrer dentro do mesmo mês-calendário, com a garantia de pelo menos um dia de descanso no período máximo de uma semana de trabalho.
Assim, a escala 6x1 ainda poderá ser adotada em situações autorizadas por negociação coletiva, desde que sejam respeitadas as condições de compensação e a média de dois dias de descanso remunerado por semana.
A emenda também permite que uma lei posterior estabeleça regimes diferenciados de duração do trabalho e de repouso, desde que respeitados os limites de 40 horas semanais e dois dias de descanso remunerado por semana.
Terceirizados do serviço público terão transição diferenciada
Os trabalhadores terceirizados que prestam serviços à administração pública terão prazo de até 12 meses após a promulgação para a implementação das novas regras, em vez dos 60 dias previstos para os demais trabalhadores.
A mudança deverá ser formalizada por meio de aditamento dos contratos entre o poder público e as empresas prestadoras de serviços. Os contratos alterados após os primeiros 60 dias da promulgação já deverão observar a nova jornada estabelecida pela emenda.
Congresso também promulga aposentadoria especial para agentes de saúde
Na mesma sessão, o Congresso promulgou a Emenda Constitucional nº 140, que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Segundo o Ministério da Previdência, a medida tem impacto fiscal estimado em R$ 27,9 bilhões ao longo de dez anos.
A cerimônia reuniu ministros do governo federal, entre eles José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais; Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência; Bruno Moretti, do Planejamento; Miriam Belchior, da Casa Civil; e Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social.
Também participaram os ministros José Múcio, da Defesa; Fernanda Machiaveli, do Desenvolvimento Agrário; Esther Dweck, da Gestão; e Frederico Siqueira, das Comunicações.
Entre as lideranças políticas presentes estavam Edinho Silva, presidente nacional do PT; o senador Camilo Santana (PT-CE); o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT); e o senador eleito Rui Costa (PT-BA).