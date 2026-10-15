PL age para reduzir maioridade penal e parte do PT passa a defender medida

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Historicamente, a posição de Lula e do PT é crítica à redução. Ontem, porém, na Globo, Lula se mostrou favorável à redução para crimes hediondos

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Após a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que acaba com a escala de trabalho 6x1, uma outra PEC mobilizou ontem as campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma emenda que propõe a redução da maioridade penal, apresentada na PEC da Segurança Pública pelo líder do PT no Senado, Camilo Santana (CE), provocou embate entre os próprios governistas.

O tema é uma pauta recorrente e defendida pela oposição bolsonarista, além de uma promessa eleitoral de Flávio. O chefe da campanha do candidato do PL, senador Rogério Marinho (PL-RN), foi quem apresentou a primeira emenda nesse sentido, na noite de anteontem.

Historicamente, a posição de Lula e do PT é crítica à redução da maioridade penal. Porém, a discussão rachou a bancada governista, diante da iniciativa de Flávio e da oposição de minar os efeitos políticos do fim da escala 6x1 e estabelecer um debate numa área sensível para a esquerda, que é a segurança pública. Ontem, porém, na Globo, Lula se mostrou favorável à redução para crimes hediondos

As emendas apresentadas diferem nas idades para a redução da idade mínima estabelecida pela lei a partir da qual uma pessoa passa a ser responsabilizada criminalmente. A proposta apresentada por Marinho prevê a redução da maioridade penal para 16 anos na maior parte dos crimes e para 14 anos em crimes como tráfico de drogas e organização criminosa. Já a emenda apresentada por Camilo trata da redução da maioridade penal para 16 anos apenas em caso de crimes hediondos, como homicídio, tortura e estupro, sem incluir delitos de menor gravidade, como furto.

A intenção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), era votar ontem a PEC da Segurança Pública, mas a matéria foi retirada da pauta no início da noite.

A proposta é uma iniciativa do governo Lula e prevê endurecimento penal contra integrantes e líderes de organizações criminosas, facções, milícias privadas e grupos paramilitares, ampliação da competência da Polícia Federal e autorização para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuar em rodovias, ferrovias e hidrovias federais, entre outros itens.

Em Salvador, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu ontem a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes graves, como homicídio e latrocínio. "Eu defendo 16 anos para crimes graves, latrocínio, homicídio, crimes contra a vida. Agora, o que não pode é querer reduzir pena para gente poderosa", disse antes de encontro com empresários na capital baiana.

Alckmin afirmou ainda que a igualdade perante a lei é um princípio republicano e afirmou que Lula não interfere politicamente para favorecer pessoas. "A lógica da República é que todos são iguais perante a lei.

‘OUTRO MOMENTO’

Após um dos coordenadores da campanha à reeleição encampar o tema, o governo atenuou a defesa de uma medida que vai contra princípios defendidos pelo PT ao longo de sua história. O ex-ministro da Casa Civil e senador eleito, Rui Costa (PT-BA), disse que a gestão Lula "avalia, em outro momento, apoiar" a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em alguns casos. Rui Costa, porém, disse que o governo descartou apoiar a redução na PEC da Segurança Pública.

"Sobre a questão de crimes cometidos por menores de 18 anos, aqueles que foram crimes muito violentos, assassinos, crimes adiantes, sim, o governo avalia em outro momento apoiar a eventual responsabilização desses jovens", disse o ex-ministro e um dos porta-vozes da campanha de Lula, em entrevista no QG da campanha de Lula.

A emenda apresentada por Camilo tem 28 assinaturas - incluindo governistas como Jaques Wagner (PT-BA), Rogério Carvalho (PT-SE), Fabiano Contarato (PT-ES), Renan Filho (MDB-AL), Jader Barbalho (MDB-PA) e Carlos Fávaro (PSD-MT) - e passou a constar no sistema do Senado ontem.

"Não é coerente presumir, de forma absoluta, que quem pode escolher os governantes do País seja incapaz de compreender a ilicitude de um homicídio qualificado, de um latrocínio ou de um estupro", justifica Camilo no texto.

O petista sustenta ainda que, "aplicado indistintamente, o limite de 18 anos tem sido explorado por organizações criminosas". "Elas recrutam adolescentes para as tarefas de maior risco porque, mesmo nos crimes mais graves, a resposta estatal se limita ao teto de três anos de internação previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente."

"A redução da maioridade penal para 16 anos, portanto, alinha o Brasil à legislação de diversas democracias modernas e atende ao sentimento de justiça da população, reafirmando que a prática de atos criminosos graves gerará consequências proporcionais, independentemente de privilégios etários defasados", diz a proposta.

SEPARADAS

Em meio ao racha da base governista no Senado, Carvalho, que é o relator da PEC da Segurança Pública, disse que as emendas sobre a redução da maioridade penal, tanto a encampada por governistas quanto a da oposição, não serão apreciadas com a proposta. Segundo o senador, ele pedirá a tramitação autônoma das duas, que se tornarão novas Pécs.

A ideia, de acordo com o senador petista, é que não haja modificação na PEC da Segurança no Senado, o que obrigaria que o texto voltasse para a Câmara - onde já foi aprovado sem o tema da maioridade penal.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou a PEC anteontem e definiu um calendário especial para acelerar a tramitação da proposta. A intenção dos governistas é deixar o texto pronto para promulgação o mais rápido possível. Para aprovar a PEC da Segurança Pública, o governo precisa do voto de 3/5, ou seja, 49 dos 81 senadores no plenário, em dois turnos de votação.

Junto com o fim da escala 6x1 - aprovado também anteontem - e o novo limite de enquadramento para microempreendedor individual, com perdão de dívidas, a PEC da Segurança faz parte da última tríade de empreitadas que Lula investe na reta final da eleição na tentativa de virar o resultado desfavorável a ele na primeira etapa do pleito - quando acabou atrás de Flávio Bolsonaro.

O presidente já afirmou que, com a aprovação da PEC, criará o Ministério da Segurança Pública, promessa que foi feita durante a campanha dele, em 2022.

