OpenAI comunica PF sobre ameaças a Lula feitas em conversas com ChatGPT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empresa identificou conversas com indícios de risco de violência e comunicou também o TSE; Ministério da Justiça avalia abertura de inquéritos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A OpenAI comunicou à Polícia Federal (PF) diálogos de pelo menos dois usuários do ChatGPT que indicavam intenção de ameaçar ou atacar o presidente Lula (PT), candidato à reeleição. Segundo documentos obtidos pela Folha de S.Paulo, a empresa considerou que as conversas poderiam representar risco de morte ou de ferimentos graves e encaminhou as informações às autoridades.

No início de outubro, a Polícia Federal encaminhou ao Ministério da Justiça documentos sobre ameaças a Lula identificadas em conversas com o ChatGPT. Um dos episódios descritos pela Folha envolve um homem que mantinha conversas com o ChatGPT desde janeiro. Em setembro, durante a campanha eleitoral, ele contou que estava no centro da cidade onde morava e que havia visto Lula em um palanque, a aproximadamente 400 metros de distância.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Nas mensagens, o usuário manifestou vontade de atirar na cabeça do presidente e perguntou sobre as consequências de matá-lo e a pena que poderia receber. Também enviou uma imagem de um local com uma torre que, segundo ele, permitiria observar o palco de um possível ataque.

De acordo com o alerta encaminhado pela OpenAI, o homem dizia que não pretendia agir e que não tinha arma, mas mencionava o uso de um fuzil de precisão. As conversas também incluíam referências a uma rota de fuga, binóculos e um rifle AR-15 equipado com luneta.

O histórico, segundo os documentos consultados pela Folha, continha ainda mensagens sobre agressões a pessoas próximas, incluindo familiares, e imagens de armas brancas. Em outros momentos, o usuário compartilhou símbolos nazistas e afirmou que promoveria um massacre caso tivesse dinheiro.

Em uma das interações, ele enviou uma receita de explosivo e mencionou ataques a centros médicos. As conversas alternavam entre declarações de que não faria mal a ninguém e manifestações de intenção violenta.

A Polícia Federal avaliou que o material recebido apresentava ameaças contra terceiros, entre elas contra Lula, além de referências a armas, fantasias de violência e manifestações de apoio a regimes autoritários. Os documentos obtidos pela Folha não incluem as respostas produzidas pelo ChatGPT.

O ministro Wellington César Lima e Silva deverá avaliar a abertura de dois inquéritos: um por possíveis crimes de ameaça e injúria e outro por ameaça contra o presidente. A OpenAI também notificou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como parte de seu plano de conformidade eleitoral.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a empresa afirmou que alerta as autoridades quando identifica risco real de violência contra terceiros. A OpenAI informou ter encerrado a conta de um dos usuários e compartilhado os dados com a PF para prevenir danos e combater o uso abusivo da plataforma.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo